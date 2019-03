Huawei et Gelsenkirchen signent un protocole d'entente sur une coopération de Ville intelligente au Congrès mondial du mobile 2019





BARCELONE, Espagne, 1er mars 2019 /PRNewswire/ -- Huawei et Gelsenkirchen ont signé un protocole d'entente sur une coopération de Ville intelligente dans le cadre du Congrès mobile mondial (MWC2019) qui se tient à Barcelone, en Espagne.

La Ville de Gelsenkirchen et Huawei Technologies ont convenu de former un partenariat pour le développement d'une plateforme de Ville intelligente visant à fournir des services gouvernementaux aux citoyens, aux touristes et aux entreprises de cette ville allemande. La première étape a été la création d'un OpenAir Innovation Lab servant de :

Vitrine de Ville intelligente pour les citoyens, les entreprises et les touristes

Vitrine de Ville intelligente pour la ville et ses partenaires

Banc d'essai pour des technologies et des solutions innovantes

Plateforme permettant de construire l'écosystème local de partenaires et étendre la plateforme

Les objectifs sont de mettre en oeuvre et de tester des services de Ville intelligente publics et hautement visibles et de prouver l'approche recommandée pour la construction d'une plateforme commune normalisée de prestation de services de Ville intelligente. Un autre objectif est l'établissement d'un Réseau de ville numérique dans lequel divers partenaires contribuent leur expertise.

Huawei continuera d'être un partenaire de technologie stratégique pour la Ville de Gelsenkirchen et fournira l'infrastructure de communications et informatique qui a permis à Gelsenkirchen de se distinguer comme « Ville connectée ».

Gelsenkirchen

La Ville de Gelsenkirchen a une histoire longue et distinguée dans la société allemande. Jadis connue sous le nom de « Ville des mille feux », une allusion à la combustion de charbon qui alimentait la révolution industrielle de l'Allemagne, Gelsenkirchen est en train de devenir une nouvelle économie de marché en cherchant à utiliser la technologie de façon intelligente afin d'améliorer la vie des citadins et des régions environnantes, et stimuler le développement d'une économie et d'un écosystème dynamiques fondés sur l'information.

