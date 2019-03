/R E P R I S E -- Avis de convocation - Un front uni québécois réclame qu'Ottawa mette en place un régime d'assurance médicaments public et universel/





OTTAWA, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des travaux du Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime national d'assurance-médicaments, plusieurs organisations syndicales et de la société civile québécoises pressent le gouvernement fédéral de mettre en place un véritable régime d'assurance médicaments public et universel. Les porte-parole tiendront à Ottawa une conférence de presse le vendredi 1er mars 2019 à 10 h.

QUOI : Conférence de presse QUI : Des représentants de la FTQ, de la CSN, de la CSQ, de la FIQ, de l'APTS, d'Union des consommateurs et de la TRPOCB QUAND : Vendredi 1er mars 2019 à 10 h OÙ : Chambre des communes, salle 135-B

À propos

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses du Québec.

Présente tant dans les secteurs public que privé, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 300?000 travailleuses et travailleurs, principalement au Québec.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public québécois.

L'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 55 000 membres au Québec.

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires oeuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

Union des consommateurs est un organisme à but non lucratif qui regroupe 13 groupes de défense des droits des consommateurs.

La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) est formée de 44 regroupements nationaux rejoignant, à travers le Québec, plus de 3 000 groupes communautaires en santé et services sociaux.

