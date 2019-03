Dr Jonathan Rich nommé président-directeur général de Lumileds





Lumileds a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Jonathan Rich au poste de président-directeur général. Le dernier poste occupé par Dr. Rich de 2010 à 2018 était celui de président et PDG de Berry Global, Inc., une entreprise d'emballages de produits de consommation et de matériaux spécialisés figurant au classement Fortune 500. Dr Rich succède à Mark Adams qui démissionne de ses fonctions de PDG et du conseil d'administration mais restera au sein de la société en tant que conseiller.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Lumileds et impatient d'apporter mon soutien à la technologie d'éclairage différenciée de la société en vue d'augmenter la valeur que nous offrons à notre clientèle à travers un large éventail d'industries », a déclaré Dr Rich. « L'innovation en matière d'éclairage a la capacité d'exercer un impact positif considérable sur la sécurité et durabilité. »

Avant d'occuper le poste de président et PDG de Berry Global, Dr. Rich était président-directeur général de Momentive, une société de spécialités chimiques dont le siège se trouve à Albany, à New York. Auparavant, il occupait des postes chez Goodyear Tire & Rubber Company, tout d'abord en tant que président de l'activité Produits chimiques mondiaux et ensuite en tant que président de la division des pneus nord-américaine de Goodyear. Dr Rich a passé ses années de formation chez General Electric, d'abord comme chercheur scientifique chez GE Global Research puis dans différents postes de direction chez GE Plasics. Il a obtenu une licence de science en chimie de l'Iowa State University et un doctorat de chimie de l'Université de Wisconsin-Madison. Il est conférencier invité à Cornell University Johnson School of Business depuis 2017.

« Mark Adams a contribué énormément à Lumileds durant son mandat, dirigeant sa transition vers une société indépendante et cultivant une culture d'innovation et de focalisation sur le client », a déclaré Rob Seminara, associé principal chez Apollo et président du conseil d'administration de Lumileds. « Au nom du conseil d'administration de Lumileds, nous tenons à le remercier pour ses services rendus et nous lui souhaitons le meilleur succès dans ses projets futurs. Nous sommes ravis que Jon rejoigne l'équipe de Lumileds pour diriger la phase suivante de l'innovation et de la croissance et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer de nouveau avec lui. »

M. Adam a ajouté : « Ce fut une expérience formidable de diriger la transition de Lumileds vers une société indépendante axée sur l'offre de solutions d'éclairage qui exercent véritablement un impact positif dans le monde. Je tiens à remercier les employés de Lumileds et l'équipe Apollo pour leur soutien et je souhaite à la société tout le succès possible à l'avenir. »

À propos de Lumileds :

Pour les entreprises travaillant dans les secteurs de l'automobile, du mobile, de l'IdO et de l'éclairage, qui exigent des solutions d'éclairage innovantes, Lumileds est un leader mondial qui emploie plus de 9 000 collaborateurs exerçant leurs activités dans plus de 30 pays. Lumileds s'associe à ses clients pour repousser les limites de la lumière.

Pour en savoir plus sur notre gamme de solutions d'éclairage, rendez-vous sur lumileds.com.

À propos d'Apollo Global Management :

Apollo est un important gestionnaire mondial d'investissements non traditionnels qui possède des bureaux à New York, Los Angeles, San Diego, Houston, Bethesda, Londres, Francfort, Madrid, Luxembourg, Mumbai, Delhi, Singapour, Hong Kong, Shanghai et Tokyo. Au 31 décembre 2018, Apollo revendiquait environ 280 milliards USD d'actifs gérés en capital-investissement, crédit et fonds immobiliers investis dans un groupe principal de neuf industries dans lesquelles Apollo possède des connaissances et des ressources considérables. Pour plus d'informations sur Apollo, veuillez consulter www.apollo.com.

