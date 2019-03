HT-SAAE présentera de nouveaux modules PV Multi-Busbar à haute efficacité à la PV Expo de Tokyo





TOKYO, 1er mars 2019 /PRNewswire/ -- Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE ou « la société ») (600151.SH), premier fabricant mondial perfectionné de produits photovoltaïques (PV), présentera sa dernière gamme de modules à haute efficacité à la PV Expo à Tokyo du 27 février au 1er mars.

HT-SAAE présentera son nouveau module « Multiway Series », qui intègre la technologie de pointe multi-busbar (MBB) de la société et offre des performances électriques avancées et un risque de micro fissure moindre. Pour un module à 72 cellules, la puissance de sortie peut atteindre 400 W.

« Nous sommes ravis de pouvoir présenter nos nouveaux modules photovoltaïques à haute efficacité MBB à la PV Expo », a déclaré Ruan Zhongli, PDG de l'activité photovoltaïque de HT-SAAE. « Nous développons la technologie solaire depuis les années 1960 et investissons 60 millions RMB (8,9 millions USD) chaque année dans la recherche et le développement. Nous continuerons à tirer parti de notre expérience approfondie, ainsi que de nos capacités de recherche et de production, pour déployer toujours plus de produits efficaces pour répondre aux besoins du marché. »

Le module Multiway Series présente un design autonettoyant. Afin d'aider les utilisateurs à économiser sur les coûts de nettoyage, le module est conçu pour réduire les ombres sur la surface du module causées par la poussière, la pluie et la neige, ce qui peut augmenter le rendement de production d'électricité et réduire les pertes de puissance. Grâce à sa durabilité, le module peut être utilisé dans divers environnements, y compris les fermes solaires et les toits normaux. La société a également déployé des modules à double vitrage pour répondre aux besoins des grandes centrales solaires.

Fondée en 1998, HT-SAAE s'efforce de développer et de fabriquer des cellules solaires, des blocs-batteries et son système « de stockage photovoltaïque et d'énergie ». Sa succursale au Japon fonctionne également depuis six ans pour desservir le marché local. La société a une longue histoire avec la PV Expo au Japon, en effet, elle a précédemment dévoilé ses modules de type N et ses modules PERC lors des événements de 2015 et de 2017, respectivement.

HT-SAAE a réalisé, depuis la fin des années 1990, plus de 600 projets photovoltaïques sur les marchés nationaux et étrangers. Depuis 20 ans, les modules PV hautes performances produits par HT-SAAE ont été responsables du fonctionnement stable de centrales électriques dans le monde entier.

À propos de HT-SAAE

Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE) est une filiale de China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), une société internationale du palmarès Fortune 500. Fondée en 1998 et cotée à la bourse de Shanghai (600151.SH), elle est spécialisée dans les énergies renouvelables photovoltaïques, les pièces automobiles et les nouvelles applications de matériaux. En 1999, HT-SAAE a lancé le déploiement commercial de la technologie photovoltaïque. À ce jour, la société a développé une chaîne d'approvisionnement complètement intégrée dans l'industrie photovoltaïque (silicium, galettes, cellules solaires, modules et systèmes photovoltaïques) et a fourni des produits photovoltaïques de qualité supérieure au marché mondial. En 2014, HT-SAAE figurait parmi les 10 meilleurs fournisseurs de modules photovoltaïques en Chine et, au cours des trois années suivantes, la société a été reconnue en tant que fabricant de modules « Niveau 1 » par Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/827712/HT_SAAE.jpg

