BONDUELLE - Résultats semestriels 2018-2019 : résilience de l'activité et de la rentabilité dans un environnement difficile





BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 56 942 095 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Résultats semestriels 2018-2019

(1er juillet 2018 - 31 décembre 2018)

Résilience de l'activité et de la rentabilité

dans un environnement difficile

Activité satisfaisante en Europe

Activité hors Europe impactée principalement par la rationalisation des activités frais en Amérique du Nord

Des récoltes agricoles 2018 difficiles impactant la rentabilité du 1 er semestre

Acquisition de l'usine de conditionnement de surgelés de Lebanon (USA)

Objectif de rentabilité annuelle confirmé en bas de fourchette initiale

Les comptes semestriels de l'exercice 2018-2019 ont été examinés par la Gérance puis par le Conseil de Surveillance le 28 février 2019 et ont été vérifiés par les Commissaires aux Comptes.

Données d'activité chiffrées clés

(en millions d'euros) 1er semestre

2018-2019 1er semestre

2017-2018 Variation Chiffre d'affaires 1 406,6 1 420,3 - 1,- % Résultat opérationnel courant 60,9 66,- - 7,7 % Marge opérationnelle courante 4,3 % 4,6 % - 30 bp Résultat net consolidé 34,8 37,7 - 7,6 % Gearing(1) 1,32 1,32 -

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2018-2019 du Groupe Bonduelle s'établit à 1 406,6 millions d'euros soit une variation de - 1,- % tant en données publiées qu'en données comparables(2). L'effet de périmètre lié à l'acquisition début juillet 2018 des activités de Del Monte apporte une contribution de + 1,2 % à la variation totale du chiffre d'affaires sur la période et les effets défavorables de changes, principalement l'affaiblissement du rouble russe et du dollar canadien, - 1,1 %.

Répartition du chiffre d'affaires par zone

CA consolidé

(millions d'euros) 1er semestre

2018-2019 1er semestre

2017-2018 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Zone Europe 642,3 633,3 + 1,4 % + 1,6 % Zone hors Europe 764,4 787,- - 2,9 % - 3,1 % Total 1 406,6 1 420,3 - 1,- % - 1,- %

Répartition du chiffre d'affaires par technologie

CA consolidé

(millions d'euros) 1er semestre

2018-2019 1er semestre

2017-2018 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Conserve 533,3 522,4 + 2,1 % + 1,5 % Surgelé 322,5 316,4 + 1,9 % + 3,6 % Frais 550,8 581,5 - 5,3 % - 5,7 % Total 1 406,6 1 420,3 - 1,- % - 1,- %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 45,7% de l'activité sur la période, affiche une progression globale de + 1,4 % en données publiées et + 1,6 % en données comparables(2) sur l'ensemble du 1er semestre, les trois technologies du groupe contribuant à l'évolution positive de l'activité de la zone.

Le 2ème trimestre a vu une accélération de la croissance avec une progression de + 2,2 % en données publiées et + 2,4 % en données comparables(2).

Les technologies conserve et surgelé, après un début d'exercice en retrait, affichent une croissance robuste au 2ème trimestre. Par ailleurs, après un 1er trimestre porté par les conditions météorologiques favorables, les activités de frais préparé et prêt à l'emploi enregistrent une croissance plus limitée sur le 2ème trimestre, impactées pour partie par les mouvements sociaux en France.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 54,3 % de l'activité sur la période, affiche une variation de - 2,9 % en données publiées et - 3,1 % en données comparables(2).

En Amérique du Nord, les décalages dans l'exécution de certains contrats de ventes aux industriels en conserve et surgelé constatés au 1er trimestre se sont, comme anticipé et pour une large partie, reportés sur le 2ème trimestre.

La poursuite de la rationalisation de la part non contributive des activités de Bonduelle Fresh Americas (découpe de fruits,...), une alerte sanitaire relative à la consommation de salades aux USA et au Canada sans implication de Bonduelle ni de ses fournisseurs mais impactant l'ensemble des acteurs du secteur, ainsi que la stratégie de diversification de sourcing d'un client aux Etats-Unis ont pesé sur les activités de frais de la zone malgré le gain entregistré de nouveaux clients et le lancement de la gamme de bols de salades au Canada à la marque Bonduelle en fin de semestre.

La Russie confirme au 2ème trimestre l'excellente dynamique de ventes de conserves et surgelés à la marque Bonduelle du 1er trimestre, portée notamment par les innovations en maïs, olives et les mélanges de légumes en bocaux, désormais produits dans les usines russes.

Rentabilité opérationnelle

La rentabilité opérationnelle courante du Groupe Bonduelle au 1er semestre 2018-2019 s'établit à 60,9 millions d'euros, soit en repli de 7,7 % en données publiées et 7,8 % en données comparables(2). Ainsi, la marge opérationnelle courante de 4,3 % s'inscrit en retrait de 30 bp comparé au 1er semestre de l'exercice précédent, traduisant principalement les conséquences de mauvaises récoltes agricoles 2018, telle qu'annoncées en octobre dernier.

La zone Europe, zone principalement affectée par ces mauvaises récoltes agricoles, voit sa rentabilité s'établir à 22,9 millions d'euros en données publiées et affiche une marge opérationnelle courante de 3,6 % tant en données publiées qu'à taux de change constants, soit un retrait de 50 bp.

En zone hors Europe, la rentabilité opérationnelle courante s'établit à 38,- millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante en données publiées de 5,- % en retrait de 10 bp par rapport à la même période de l'exercice précédent et de 5,1 %, stable, à taux de change constants.

Cette résistance de la marge opérationnelle courante, malgré ces mêmes effets des récoltes agricoles, a été permise par l'intégration relutive des activités Del Monte et la bonne activité enregistrée en Russie.

Après prise en compte de charges non récurrentes, la rentabilité opérationnelle s'affiche à 58,1 millions d'euros, contre 64,9 à la même période de l'exercice précédent.

Résultat net

Le résultat financier affiche une quasi stabilité à - 13,4 millions d'euros malgré la volatilité du rouble. La charge d'impôts s'établit à - 9,8 millions d'euros soit un taux d'impôt effectif de 22 %. Le résultat net s'inscrit ainsi à 34,8 millions d'euros, soit 2,5 % du chiffre d'affaires, en retrait de 7,6 % comparé à la même période de l'exercice précédent.

Situation financière

La dette financière nette du groupe s'établit au 31 décembre 2018 à 879,9 millions d'euros contre 826,5 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. Le ratio de gearing(1), quant à lui, s'établit à 1,32, stable d'une période à l'autre, et cohérent avec la saisonnalité du groupe. L'évolution de la dette est très principalement liée à l'acquisition des activités de Del Monte au 1er juillet 2018, et au coût de revient des stocks. Le coût moyen de la dette est, quant à lui, en baisse à 2,69 % contre 2,76 % lors de l'exercice précédent.

Evènements significatifs

Bonduelle poursuit son développement en surgelés aux Etats-Unis avec l'acquisition de l'usine de Lebanon

Le Groupe Bonduelle a annoncé le 12 février 2019 avoir conclu un accord définitif avec la société américaine Seneca Foods Corporation (NASDAQ: SENEA, SENEB) visant l'acquisition de son usine de Lebanon (Pennsylvanie, USA).

Cette usine, destinée au conditionnement de produits surgelés, construite en 2008 et acquise par Seneca en 2010, dispose d'une capacité de 45 000 tonnes sur 7 lignes de conditionnement en parfait état de fonctionnement, d'une importante capacité de stockage, et compte 140 collaborateurs permanents.

Limitée jusqu'alors dans sa capacité de développement, la business unit Bonduelle Americas Long Life (BALL) vient ainsi compléter son dispositif industriel surgelé en Amérique du Nord, comptant 4 outils industriels à l'Est des Etats-Unis et 6 au Canada. Outre la capacité de conditionnement complémentaire génératrice de chiffre d'affaires, cette acquisition permettra à la fois des synergies industrielles et logistiques avec les outils existants et offrira une qualité de service renforcée au bénéfice des clients de la business unit BALL.

Cette acquisition, incluant les actifs industriels, les stocks de produits surgelés et le personnel du site industriel de Lebanon, effective le 11 février 2019, sera, compte tenu de la saisonnalité de l'activité, relutive dès l'exercice 2019-2020.

Cooptation d'un membre au Conseil de Surveillance

A l'occasion du Conseil de Surveillance du 28 février 2019, Madame Marie-France TISSEAU a souhaité, pour raisons personnelles, se démettre de son mandat de membre du conseil. Le conseil a coopté lors de cette même séance Monsieur Jean-Michel THIERRY, expert-comptable et Commissaire aux Comptes en tant que membre du conseil et du Comité des Comptes.

Cette cooptation sera soumise à ratification au plus tard lors de l'Assemblée Générale du 5 décembre 2019.

Perspectives

Compte tenu de l'évolution de l'activité enregistrée au 1er semestre, le Groupe Bonduelle anticipe une croissance limitée de son chiffre d'affaires à changes constants sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019, pour l'essentiel alimentée, en l'absence attendue de croissance interne, par les acquisitions des activités de Del Monte et, dans une moindre mesure, de l'outil de surgelés de Lebanon.

L'impact des récoltes agricoles et les difficultés de négociation avec les distributeurs dans un contexte d'inflation des différentes composantes de coût limitent l'objectif de rentabilité du groupe à changes constants en bas de fourchette initiale annoncée de 128 à 133 millions d'euros.

(1) dette financière nette / capitaux propres

(2 données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au 1 er anniversaire de l'acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements financiers

- Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2018-2019 : 2 mai 2019 (après bourse)

- Chiffre d'affaires de l'exercice 2018-2019 : 5 août 2019 (après bourse)

- Résultats annuels 2018-2019 : 30 septembre 2019 (avant bourse)

Retrouvez l'intégralité des résultats semestriels sur www.bonduelle.com

A propos de Bonduelle

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur plus de 130 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 55 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment A

Indices Euronext : CAC MID & SMALL - CAC FOOD PRODUCERS - CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

Retrouvez l'actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO

