STRATACACHE annonce l'ouverture d'un centre clients Scala China à Shanghai





DAYTON, Ohio, 28 février 2019 /CNW/ - STRATACACHE a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un centre clients à Shanghai pour Scala China, membre de la famille STRATACACHE de sociétés de technologie de commercialisation. Cette annonce fait suite à l'acquisition de Scala China en 2018 par STRATACACHE et à son repositionnement de marque. Elle concrétise l'engagement de STRATACACHE de soutenir une croissance forte et l'assistance à la clientèle dans la région Asie-Pacifique, privilégiant particulièrement la Chine.

Le centre clients Scala accueillent dans ses bureaux 25 nouveaux employés de Scala China qui viennent notamment renforcer les équipes Services professionnels, Ingénierie, Recherche et développement, Ventes, Marketing et Assistance. Scala China dispose également d'un centre de production et d'exploitation de 23 000 m2 à Ningbo, qui fabrique des tablettes et des appareils informatiques intelligents tout-en-un.

Grâce au nouveau centre de Shanghai, STRATACACHE dynamise sa contribution à la réussite et à l'innovation de clients en Chine. « Nous poursuivons notre collaboration avec les clients et les partenaires actuels et récents dans cette ville de calibre mondial. La rapidité d'innovation et ces partenariats favorisent l'introduction de nouveaux produits et solutions sur un marché chinois en expansion », déclare Chris Riegel, chef de la direction de STRATACACHE.

« Notre centre clients de Shanghai consolide notre position parmi les chefs de file mondiaux de l'affichage dynamique numérique et ouvre de nouveaux horizons en Chine », explique Manish Kumar, directeur général et directeur adjoint pour la région Asie-Pacifique. « Grâce à ces nouveaux locaux, nous disposons d'une équipe d'ingénieurs et de responsables clientèle dans une ville commerciale phare. Shanghai est directement impliquée dans l'évolution technologique de la vente au détail dans la région Asie-Pacifique. Cette ville nous permet d'étoffer notre assistance locale tout en suivant de près la croissance de notre activité en Chine. Par notre investissement dans l'infrastructure et la croissance en Chine et dans la région Asie-Pacifique, nous prouvons aux détaillants et aux marques chefs de file que nous sommes particulièrement bien placés pour contribuer à leur réussite. »

En outre, Shanghai accueillera le premier forum clients et utilisateurs Scala en 2019; celui-ci aura lieu régulièrement dans de grandes villes chinoises. Scala, société du groupe STRATACACHE comptant plus de 30 ans d'expérience internationale dans l'affichage dynamique numérique à grande échelle, est la marque STRATACACHE la plus importante en Europe et en Asie. L'acquisition et le repositionnement de marque stratégique de Scala China élargissent non seulement la portée mondiale des services STRATACACHE, mais également les capacités globales d'innovation et de développement de nouveaux produits de Scala et de STRATACACHE. Les annonces en juin 2018 d'un nouveau siège à Bangalore en Inde et en février 2019, d'un nouveau siège régional à Singapour témoignent de l'importance qu'attache STRATACACHE à la croissance dans la région Asie-Pacifique.

Pour en savoir plus sur STRATACACHE et la croissance de Scala, consultez la page www.stratacache.com/category/news/.

À propos de STRATACACHE

STRATACACHE procure des expériences client échelonnables, donnant aux détaillants le moyen de connaître en profondeur les préférences et les comportements de leurs clients en matière d'achats, ce qui permet une interaction personnalisée avec ceux-ci. Ces solutions contribuent à influencer les clients au point de décision, générant ainsi de nouvelles possibilités de vente et de marge accrue au détail. Chiffrées à plus de 2 millions dans le monde entier, nos activations logicielles font de nous la plateforme phare des plus grands réseaux numériques au service des plus grandes marques du monde. Au sein de sa famille de sociétés de médias numériques et de technologies publicitaires complémentaires, STRATACACHE dispose des moyens technologiques, de l'expertise et des antécédents nécessaires pour transformer le secteur de la vente au détail. Pour en savoir plus au sujet de la famille STRATACACHE, rendez-vous sur www.stratacache.com , Twitter @STRATACACHE ou Facebook .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659530/STRATACACHE_Logo.jpg

SOURCE STRATACACHE

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 23:06 et diffusé par :