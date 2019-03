Lookout dévoile la Post-Perimeter Security Alliance au salon RSA 2019





Lookout, le leader de la sécurisation de l'environnement post-périmètre, a annoncé aujourd'hui le lancement de la Post-Perimeter Security Alliance pour répondre à ce qui représente un défi pressant pour les entreprises : comment intégrer les fonctionnalités de sécurité au niveau des noeuds d'extrémité, de cloud et de l'identité, de sorte à protéger l'accès aux données de l'entreprise tout en permettant la productivité.

« En novembre dernier, Lookout a lancé la sécurité post-périmètre pour aider à sécuriser les données de l'entreprise dans l'environnement actuel, lequel est sans périmètre, dans le cloud, et centré sur la confidentialité », a déclaré Marc Jaffan, vice-président du Développement des affaires et de l'entreprise, chez Lookout. « Nous sommes conscients du fait que, pour mettre en oeuvre une architecture post-périmètre, les clients doivent assembler eux-mêmes les divers composants, car il n'existe actuellement aucune source unique permettant d'assurer la sécurité post-périmètre. Nous avons formé cette Alliance afin de fournir un ensemble de solutions préintégrées post-périmètre, de manière simple et efficace ; et je suis enthousiasmé par le niveau élevé et l'enthousiasme des membres de l'Alliance. »

La Post-Perimeter Alliance comprend des leaders dans les domaines de la gestion des identités et des accès (GIA), de la protection des noeuds d'extrémité, de la gestion unifiée des noeuds d'extrémité (unified endpoint management, UEM), et des logiciels en nuage. Au lancement, ils incluent Lookout, Google Cloud, BlackBerry, Okta, SentinelOne et VMware. Plusieurs de ces membres de l'Alliance vont participer à un programme de présentations brèves dans le Pavillon des partenaires, sur le stand de Lookout, au salon RSA. Ces présentations ont pour but de démontrer comment leurs solutions fonctionnent conjointement avec Lookout pour sécuriser les entreprises dans l'environnement post-périmètre.

Faire de la vision de la sécurité post-périmètre une réalité

« Il est largement reconnu que le périmètre a pratiquement disparu et qu'il ne reviendra pas. Ce qui est moins clair, c'est ce qui va le remplacer exactement, en partie parce qu'aucune solution n'est capable de le faire », a déclaré Phil Hochmuth, directeur du programme Mobilité d'entreprise, de l'IDC. « Une initiative intersectorielle telle que la Post-Perimeter Security Alliance proposée par Lookout est tout à fait logique à l'heure actuelle, dans la mesure où elle peut aider les entreprises qui souhaitent mettre en place une architecture post-périmètre sans bien savoir comment emboîter toutes les pièces les unes avec les autres. »

Lookout va maintenir son ensemble plus vaste de partenaires afin d'atteindre divers objectifs techniques et de mise sur le marché, tandis que la Post-Perimeter Security Alliance se concentrera sur les partenaires de solutions qui contribuent à faire de la sécurité post-périmètre une réalité.

