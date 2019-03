Le FPI Nexus annonce l'acquisition de quatre propriétés industrielles et la nouvelle date de publication des résultats pour l'exercice 2018 et fait le point sur la location





TORONTO ET MONTRÉAL, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Le fonds de placement immobilier Nexus (le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) est heureux d'annoncer qu'il a conclu une entente officielle en vue d'acquérir quatre propriétés industrielles à locataire unique situées à Fort St. John en Colombie-Britannique, à Blackfalds et à Medicine Hat en Alberta et à Estevan en Saskatchewan. Le portefeuille de quatre propriétés sera acquis pour une somme de 31 000 000 $ à un taux de capitalisation intéressant de 9,33 %. Les évaluations menées en décembre 2018 établissent la valeur des propriétés à environ 40 000 000 $. En paiement partiel du prix d'achat, des parts de catégorie B d'une société en commandite associée au FPI totalisant 14 763 390 $ seront émises au vendeur, à un cours de 2,10 $ par part. Il s'agit d'un cours supérieur à la valeur de marché actuelle des parts du FPI, qui fait augmenter sa capitalisation boursière sans la nécessité de recourir au financement sur les marchés publics. On s'attend à ce que l'acquisition se conclue en mars. « Nous sommes extrêmement ravis d'annoncer cette acquisition dans le cadre de notre stratégie continue d'acquisitions au moyen d'émissions de parts de capitaux propres à un cours supérieur à la valeur de marché actuelle. Le locataire est une multinationale qui a des antécédents solides et dont les actions se négocient à la Bourse de New York. La durée des baux de l'entreprise varie de quatre à sept ans. Grâce à cette acquisition, qui aura un effet relutif important sur nos FPER par part, Nexus augmentera sa capitalisation boursière à environ 241 millions de dollars », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. Nous sommes également heureux d'annoncer que le FPI a signé une entente de location de 5 ans pour un espace vacant de 23 597 pieds carrés à son immeuble situé au 3490, rue Griffith, à Saint-Laurent, avec une société ayant des antécédents solides et dont les actions se négocient à la Bourse de New York. Cette location, qui commencera le 1er mars, permettra l'occupation de l'un des plus grands espaces vacants du FPI, ce qui représente une amélioration importante de son revenu annuel. Nous sommes dans la dernière phase de notre processus de diligence raisonnable dans le cadre d'une autre acquisition de 18 345 000 $ et espérons annoncer bientôt que les conditions de cette entente ont aussi été supprimées. »

Le FPI a également annoncé aujourd'hui qu'il a modifié la date à laquelle il compte publier ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2018 avant l'ouverture de la Bourse de croissance TSX le mercredi 3 avril 2019.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13 h, heure normale de l'Est, le mercredi 3 avril 2019 pour passer en revue les résultats financiers et d'exploitation.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le 416 915-3239 ou le 1-800-319-4610 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début, puis demander à rejoindre la conférence téléphonique du FPI Nexus.

Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence jusqu'au 3 mai 2019. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 604 674-8052 ou le 1-855-669-9658 (numéro sans frais au Canada et aux US), puis le code d'accès 2919.

À propos du fonds de placement immobilier Nexus

Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance et résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 66 immeubles comportant une superficie locative d'environ 3,7 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 93 333 000 parts émises et en circulation. De plus, les filiales du FPI Nexus ont des parts de catégorie B de sociétés en commandite émises et en circulation qui sont convertibles en environ 19 180 000 parts du FPI.

