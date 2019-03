Enquête d'Entersekt : Les deux tiers des consommateurs préfèrent utiliser une seule et même application mobile pour les opérations bancaires et les paiements, plutôt que des espèces et des cartes physiques





Entersekt a publié aujourd'hui les premiers résultats de l'enquête menée en ligne, à son intention, par The Harris Poll, en début d'année. L'innovateur dans le domaine des solutions fintech donnant la priorité au mobile a chargé le cabinet indépendant d'études de marché, de mieux comprendre les attitudes des consommateurs américains vis-à-vis des opérations bancaires et des paiements basés sur les applications mobiles. Plus de 1 900 adultes américains possédant des appareils mobiles ont été interrogés.

Les applications de banque mobile sont devenues l'un des canaux de libre-service les plus populaires du secteur bancaire. Les chiffres d'utilisation peuvent être obtenus de plusieurs sources, mais les questions de sélection d'Entersekt ont néanmoins donné des résultats intéressants. Ses conclusions révèlent qu'environ trois propriétaires d'appareils mobiles sur cinq (59 %) déclarent utiliser leur application bancaire au moins une fois par semaine.

Les applications ayant trait aux paiements mobiles sont moins utilisées que les applications bancaires : seuls un tiers des propriétaires d'appareils mobiles (33 %) les utilisent toutes les semaines. Il apparaît que la plupart des Américains connaissent bien les applications de paiement, mais que celles-ci ne font pas encore partie du quotidien, à la différence des applications bancaires. Alors que près des trois quarts des propriétaires d'appareils mobiles (71 %) ont déjà utilisé des applications de paiement mobiles, seuls 7 % utilisent des applications de paiement quotidiennement, contre 20 % qui utilisent chaque jour des applications bancaires. Dewald Nolte, directeur commercial d'Entersekt, basé à Atlanta, a expliqué : « Aucune application de paiement n'a réussi à franchir le seuil de l'acceptation garantie aux États-Unis. » Cela a ralenti l'adoption, d'autant plus qu'il existe des problèmes de lenteur liés à l'infrastructure sans contact et des problèmes d'interopérabilité. »

Plus des deux tiers des propriétaires d'appareils mobiles (68 %) déclarent utiliser plus d'une application pour les opérations bancaires et les paiements, et 37 % en ont trois ou plus. Étant obligés de jongler avec autant d'applications, la majorité des utilisateurs réguliers d'applications bancaires (ceux qui utilisent des applications bancaires une fois par mois ou plus) ont naturellement trouvé l'idée d'une application bancaire et de paiement tout-en-un, particulièrement attrayante. Plus des deux tiers (68 %) des utilisateurs réguliers d'applications bancaires « souhaitent effectuer toutes les opérations bancaires et les paiements via une seule application mobile ». Une majorité similaire (67 %) affirme qu'ils auraient moins tendance à utiliser des espèces ou des cartes de crédit physiques s'ils disposaient d'une telle application. L'attrait d'une application tout-en-un est plus fort chez les jeunes adultes (18 à 44 ans) qui utilisent régulièrement des applications bancaires : un peu plus des trois quarts (76 %) émettent ce souhait, contre seulement 50 % des 55 ans et plus.

« Les applications bancaires constituent le tremplin idéal pour les nouvelles capacités de paiement », a déclaré Gerhard Oosthuizen, directeur de la technologie, chez Entersekt. « La demande pour des applications de paiement spécialisées ne va pas disparaître, en particulier pour les marques de distribution disposant de programmes de fidélisation supérieurs, de promotions mieux orientées et d'expériences instantanées telles que les paiements faciles entre particuliers, les caisses en libre-service et les commandes intégrées aux applications. Néanmoins, rares sont les personnes qui utilisent ces applications régulièrement, tandis que les applications bancaires constituent une catégorie majeure, à la fois en termes de téléchargements et d'utilisateurs actifs.

« C'est la raison pour laquelle nous pensons que les banques américaines sont si bien placées pour accélérer l'adoption via un ensemble élargi de cas d'utilisation facilitant la consommation. »

Au cours du mois prochain, Entersekt fournira des informations supplémentaires sur les points de vue des consommateurs américains sur la sécurité, la commodité et l'innovation en termes de canaux mobiles.

Méthodologie de l'enquête

Cette enquête a été réalisée en ligne par The Harris Poll pour le compte d'Entersekt du 22 au 24 janvier 2019, auprès de 2 076 adultes américains de 18 ans et plus, dont 1 928 sont propriétaires d'appareils mobiles, parmi lesquels 1 362 utilisent des applications bancaires au moins une fois par mois. Cette enquête en ligne n'étant pas basée sur un échantillonnage aléatoire, il est impossible de calculer une estimation d'erreur d'échantillonnage théorique. Pour plus d'informations sur la méthodologie de l'enquête, notamment sur les variables de pondération et la taille des échantillons de sous-groupes, veuillez contacter Haleigh Tomasek à l'adresse suivante : haleigh@williammills.com.

À propos d'Entersekt

Entersekt est un innovateur dans le domaine des solutions fintech donnant la priorité au mobile. Les fournisseurs de services financiers et d'autres entreprises font confiance à son système breveté d'identité mobile, pour fournir à leurs clients, à la fois la sécurité et les meilleures solutions en matière de nouvelles expériences numériques pratiques, quel que soit le canal de service. Qu'ils privilégient la conformité par le biais d'une authentification forte et d'une sécurité des applications, à la pointe de la technologie, ou qu'ils cherchent à répondre à la demande des clients en matière de partage des informations à tout moment, et de capacités de paiement, les clients d'Entersekt bénéficient toujours d'un avantage concurrentiel. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.entersekt.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 21:50 et diffusé par :