Johnson Matthey et Lithium Werks signent un contrat d'approvisionnement à long terme pour les matériaux de batterie LFP





HENGELO, Pays-Bas, 01 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson Matthey (JM), chef de file mondial dans le domaine des sciences qui rend le monde plus propre et plus sain, a conclu un accord à long terme sur l'approvisionnement en matériaux de batteries avec l'entreprise de stockage d'énergie et de batteries Lithium Werks.

En vertu de l'accord, qui débutera le 1er avril 2019 pour une durée de cinq ans, JM fournira son matériau cathodique de batterie lithium fer phosphate (LFP) fabriqué dans ses infrastructures situées à Changzhou, en Chine.

Le matériau cathodique est un composant clé des cellules de batterie produites par Lithium Werks pour une gamme d'applications, y compris la manipulation de matériaux, les grandes puissances, la marine et le stockage d'énergie.

En intégrant la technologie de pointe LFP de JM aux batteries de Lithium Werks, les deux entreprises se réjouissent de travailler ensemble pour répondre à la demande croissante de l'industrie et des consommateurs pour des technologies de stockage d'énergie plus performantes.

Commentant l'accord, Alan Nelson, Directeur de la technologie et Directeur général de la division Battery Material de JM a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Lithium Werks pour la fourniture de notre LFP. Nous sommes impatients de développer davantage notre relation alors que JM continue de mettre en oeuvre sa stratégie de croissance spectaculaire des matériaux de batterie ».

Commentant également l'accord, T. Joseph Fisher III, Président-directeur général de Lithium Werks, a quant à lui déclaré : « Le fait de disposer d'un approvisionnement sûr à long terme en matériau cathodique d'un fournisseur solide tel que Johnson Matthey, apportera une certitude supplémentaire à nos clients et permettra la transition vers une énergie renouvelable propre et durable ».

À propos de Johnson Matthey

Johnson Matthey est un leader mondial de la science qui permet un monde plus propre et plus sain. Forts de plus de 200 ans d'engagement soutenu en faveur de l'innovation et des avancées technologiques, nous améliorons les performances, le fonctionnement et la sécurité des produits de nos clients. Notre science a un impact mondial dans des domaines tels que les transports à faibles émissions, les produits pharmaceutiques, le traitement des produits chimiques et la valorisation des ressources naturelles de la planète. Aujourd'hui, plus de 14 000 professionnels de Johnson Matthey collaborent avec notre réseau de clients et partenaires pour faire une réelle différence dans le monde qui nous entoure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.matthey.com .

Inspirer la science, améliorer la vie

Pour en savoir davantage, veuillez contacter :

Rebecca Williams chez Johnson Matthey

+44 (0) 20 7269 8400

jmpr@matthey.com



À propos de Lithium Werks

Lithium Werks est une société mondiale à croissance rapide de batteries lithium-ion, dont le siège social est situé à Hengelo, aux Pays-Bas, avec des sites de production en Chine mais aussi des bureaux et entrepôts aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Norvège. Lithium Werks fournit des cellules, des modules et des systèmes de gestion de l'énergie pour la manutention des matériaux, les grandes puissances, la marine et le stockage d'énergie.

Media.Relations@LithiumWerks.com

Jorn Madslien +44 (0)28 9084 5411

Investor.Relations@LithiumWerks.com

Bart Morselt +31 (0) 74 820 0010

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 21:15 et diffusé par :