Urban Airship nomme Greg Biggers au poste de vice-président des produits et de la conception

Urban Airship, société spécialisée dans l'engagement client, a annoncé aujourd'hui que Greg Biggers avait rejoint son équipe de direction au poste de vice-président des produits et de la conception. M. Biggers sera responsable de la direction de la gestion des produits, de la conception des produits, de la découverte de produits et de la recherche utilisateur.

M. Biggers a consacré les 20 dernières années à élaborer des produits logiciels au sein de sociétés technologiques à croissance rapide, dans les domaines du mobile, du SaaS, de la GRC et des technologies de marketing, qui ont abouti à plus de 3 milliards USD de valeur d'acquisition chez Responsys, Chordiant et Vantive. Plus récemment, il a exercé les fonctions de PDG et de directeur des produits chez Akimbo, où il était responsable de la stratégie d'entreprise ainsi que du développement des produits. Avant cela, Greg Biggers a occupé le poste de directeur des produits et du marketing pour SenseLabs et Genomera, où il a dirigé les équipes responsables des produits, de la conception, de l'ingénierie, du marketing et des ventes. Au début de sa carrière, Greg a contribué à créer les catégories des technologies de marketing, et d'expérience client, dans le cadre de ses fonctions de directeur de la gestion des produits chez Responsys, en tant que première recrue de la société, chargée de la gestion des produits, ainsi que chez Chordiant (désormais Pegasystems).

En tant que leader au sein de la communauté des produits de haute technologie, Greg Biggers a créé le cursus et programme Product Management Immersive, à la General Assembly, où il continue d'agir en tant que membre de la faculté, pour faire croître la nouvelle génération de leaders et d'entrepreneurs dans le domaine des produits.

« Les marketeurs d'aujourd'hui exigent une expérience produit de premier ordre pour répondre à leurs grands défis : atteindre les consommateurs via le canal approprié, au bon moment, et avec le bon message », a déclaré Mike Herrick, vice-président principal des produits et de l'ingénierie, chez Urban Airship. « Greg Biggers a élaboré des produits technologiques de marketing, parmi les plus sophistiqués, pendant plus de vingt ans. Il aidera Urban Airship à appliquer des techniques de pointe pour la découverte de produits, afin de développer notre plateforme ; et ce faisant, nous aiderons encore plus d'entreprises à faire croître la valeur pour leurs clients, grâce à des expériences pertinentes et à des informations utiles délivrées tout au long du parcours du client. »

Cette nomination fait suite à une année d'ores et déjà mémorable pour Urban Airship. En janvier, la société a annoncé l'acquisition d'Accengage pour former la plus grande société au monde, spécialisée dans l'engagement client mobile, qui offre des solutions destinées aux applications, aux sites Web, aux SMS, aux courriers électroniques, aux portefeuilles mobiles, et autres canaux. En outre, Urban Airship a développé sa gamme de produits, en lançant l'orchestration de l'IA, et des modèles prédictifs afin d'éliminer les suppositions dans la diffusion de messages multicanaux hautement pertinents, à laquelle les clients s'attendent.

« Urban Airship est le fournisseur leader de solutions d'engagement client, qui permet aux marques mondiales d'atteindre des publics sur les canaux offrant l'impact le plus important », a déclaré Greg Biggers, vice-président des produits et de la conception, chez Urban Airship. « Je suis ravi de contribuer à développer la satisfaction des clients et les résultats commerciaux, via la gamme de produits d'Urban Airship, en propulsant chaque jour davantage, les meilleures expériences d'engagement client, au monde. »

Plusieurs milliers d'entreprises font confiance à Urban Airship® pour stimuler leur croissance grâce à l'engagement client numérique. Chaque jour, les marketeurs et développeurs s'appuient sur Urban Airship pour diffuser des milliards de notifications interactives personnalisées, qui suscitent l'intérêt et incitent à l'action, sur tous les canaux numériques. Urban Airship est utilisée par un grand nombre de sociétés parmi les plus admirées au monde, dont Adidas, Alaska Airlines, The Home Depot, NBCUniversal, Sky Plc et Zillow. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.urbanairship.com, lisez notre blog, et suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

