iBASIS renforce son équipe de haute direction, promouvant l'intégration et l'accélération commerciale

iBASIS, le leader des solutions de communications au service des opérateurs et des acteurs du numérique du monde entier, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle équipe de direction, résultant de son acquisition par TOFANE GLOBAL le 8 février.

La nouvelle équipe dirigeante reflète l'intégration de l'équipe de direction de iBASIS avec celle de l'opérateur vocal international Altice Europe N.V. en France (SFR), au Portugal (MEO, ex Portugal Telecom) et en République dominicaine (Altice Dominicana), également racheté par TOFANE en septembre 2018.

Points saillants :

Alexandre Pébereau, PDG du groupe TOFANE, dirigera le nouveau lancement de iBASIS. Feddo Hazewindus, PDG de iBASIS depuis 2016, facilitera la transition post-acquisition, à la suite de laquelle il recherchera de nouvelles opportunités.

Edwin van Ierland est nommé directeur commercial. Ancien vice-président directeur du département Solutions mondiales mobiles pour les ventes, Voix et détail, M. Van Ierland dirigera l'organisation intégrée des ventes Voix et mobile au sein des entités iBASIS et TOFANE rachetées à Altice.

Au sein de l'équipe de M. Van Ierland, Franck Ravier continue de diriger l'activité Voix mondiale de TOFANE. Mark Phimister reste responsable des activités dans la région EMEA, tant pour la voix que pour le mobile. MM. Ravier et Phimister travailleront de concert pendant l'intégration. Patrick Meijer est à la tête de la région Amérique, avec Cristhian Fuentes en République dominicaine, et dans la zone Asie-Pacifique dans l'intervalle. Gilbert Relou gérera l'activité Mobile et M. Dhaval "DJ" Jhaveri continuera de gérer l'activité Détail.

Patrick George dirigera les activités de développement commercial et de produits pour la voix, la mobilité, l'externalisation, les solutions de services à valeur ajoutée et les nouveaux produits.

Nicolas Barret, ancien responsable d'Altice International Carrier, dirigera l'intégration et les partenariats, conjointement avec Manuela Simoes. Conduisant les projets de transformation dans toutes les fonctions, Katherine Doe conservera également des responsabilités dans les opérations commerciales.

Ajay Joseph reste directeur de la technologie et dirige les solutions de connectivité pour l'IdO.

« Nous disposons d'une équipe d'encadrement et d'une organisation commerciale mondiale ayant à leur tête des dirigeants d'entreprises de premier plan et des experts des marchés et des solutions. Ils sont tous positionnés et prêts à atteindre nos objectifs immédiats et à réaliser nos ambitions à long terme », a affirmé Alexandre Pébereau, PDG du groupe.

« Nous n'avons jamais été aussi bien positionnés pour tirer profit de nos forces communes et pour satisfaire aux exigences de nos plus de 1 000 clients à travers le monde », a ajouté Edwin van Ierland, directeur commercial chez iBASIS. « Ils sont tous concentrés sur notre principale priorité : permettre à nos clients d'être les premiers sur leurs marchés respectifs, les premiers dans le monde entier et les premiers à réaliser une transformation. »

Par ailleurs, Ardjan Konijnenberg reste directeur financier, Ellen Schmidt avocate générale, Mark Saponar directeur des systèmes d'information et Brad Guth en charge des opérations. Paul Heilbronner dirigera les RH à l'échelle mondiale.

Enfin, Céline Gregoire, qui a dirigé l'intégration de Teleglobe et le marketing pour la collaboration commerciale, la mobilité et l'IdO chez Tata Communications, aura la responsabilité des communications marketing mondiales.

iBASIS est le leader des solutions de communications permettant aux opérateurs et aux acteurs du numérique du monde entier de réussir et de se transformer. Propulsé par Tofane Global, iBASIS représente un chiffre d'affaires annuel estimé de plus d'un milliard de dollars, est le troisième plus important opérateur de communications vocales en gros, se classe en troisième position pour les technologies LTE et IPX, répond aux besoins de plus de 1 000 clients à travers le monde et compte 300 employés répartis dans 18 bureaux sur toute la planète. Pour de plus amples renseignements, visitez www.iBASIS.com.

