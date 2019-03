L&T Technology Services reconnue parmi les meilleures sociétés de services d'ingénierie pour les dispositifs médicaux, par Everest Group





L&T Technology Services (NSE : LTTS), société mondiale de premier plan, exclusivement axée sur les services d'ingénierie, a été désignée « Leader » et classée parmi les Meilleurs prestataires de services d'ingénierie pour les dispositifs médicaux, par le cabinet de conseil et de recherche, Everest Group.

Le rapport Peak Matrixtm 2019 d'Everest Group, relatif aux services d'ingénierie pour les dispositifs médicaux, a classé les 12 meilleurs prestataires de services dans les catégories Leaders, Principaux concurrents, et Aspirants, en fonction de divers paramètres tels que l'adoption de marché, la composition du portefeuille, la valeur délivrée, l'empreinte de livraison, l'innovation et les investissements. D'après Everest Group, des facteurs de différenciation tels qu'une solide expertise du domaine des dispositifs médicaux, des capacités équilibrées sur les éléments de la chaîne de valeur, des fonctions de services et des catégories de dispositifs, ainsi que la reconnaissance des clients autour d'une qualité de production flexible et cohérente, ont propulsé LTTS au rang de leader, dans le cadre de cette étude.

Samir Bagga, directeur marketing chez L&T Technology Services, a déclaré : « Les dispositifs médicaux constituent un domaine crucial dans lequel les avancées technologiques contribuent à favoriser la qualité des soins aux patients. Nos clients ont besoin de services de premier ordre pour assurer un haut niveau de précision et de fiabilité, ainsi que pour se conformer aux règles et aux normes internationales en vigueur. Notre vocation consiste à aider nos clients dans le cadre de leurs contraintes de modernisation des produits et d'innovation, au travers de nos services de niveau supérieur. La reconnaissance d'Everest Group souligne notre engagement à devenir le partenaire privilégié de nos clients dans leur transition des solutions axées sur le produit, aux solutions axées sur le patient. »

« À l'heure où les sociétés de dispositifs médicaux fournissent des efforts soutenus pour se conformer aux réglementations en pleine évolution, réduire les coûts des produits, et adopter les technologies numériques, les prestataires de services ont l'opportunité de présenter des propositions de valeur différenciées, sur la base de leur expertise technique ainsi que de leurs investissements en actifs dédiés, dans le cadre de l'innovation produits, de la conformité, de l'ingénierie de valeur, et de la conception centrée sur l'humain », a déclaré Akshat Vaid, vice-président d'Everest Group. « Une solide connaissance du domaine, un portefeuille équilibré dans les différentes catégories de dispositifs, et des investissements dédiés en matière d'infrastructures et d'actifs de laboratoire, ont permis à L&T Technology Services de se démarquer en tant que Leader dans le rapport Peak Matrixtm récemment publié par Everest Group, et concernant les services d'ingénierie pour les dispositifs médicaux. »

Les dispositifs médicaux constituent le segment vertical dont la croissance est la plus rapide, pour L&T Technology Services ; et la société compte actuellement parmi ses clients, 7 des 10 principaux FEO de dispositifs médicaux. Le rapport d'Everest cite deux exemples de réussite en matière d'ingénierie médicale, qui soulignent les capacités uniques de LTTS dans ce domaine.

LTTS est venue en aide à l'un des principaux fabricants d'équipements médicaux, en améliorant la fiabilité de son équipement de colorateur, et en remédiant à 15 problématiques essentielles qui réduisaient son efficacité et augmentaient les coûts des services. Pour un autre client, LTTS a développé le premier dispositif de gonflement d'angioplastie, adapté à une pression atmosphérique de 40. En l'occurrence, la Société a permis de réduire le délai de commercialisation, et d'augmenter les ventes du dispositif.

À propos de L&T Technology Services Limited :

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle inclut 52 entreprises du Fortune 500, et 51 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, et des processus. Au 31 décembre 2018, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 14 700 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 27 bureaux de vente mondiaux, et 48 laboratoires d'innovation.

