Inside Secure annonce la finalisation de l'acquisition de Verimatrix





Regulatory News:

Inside Secure (Euronext Paris : INSD), au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, annonce ce jour la finalisation de l'acquisition de Verimatrix, Inc. (« Verimatrix »).

Ce rapprochement accélère l'ambition stratégique de l'entreprise en renforçant la proposition de valeur offerte à ses clients pour sécuriser l'évolution des services connectés sur un grand nombre de marchés. Il permet de déployer une offre unique sur le marché de la sécurité dans l'industrie du divertissement, de renforcer une position dans le domaine de la sécurité logicielle pour les marchés du mobile, de l'Internet des objets et des voitures connectées, et de saisir de nouvelles opportunités de croissance dans le Big Data et les applications d'analyse.

Commentant cette annonce, Amedeo D'Angelo, Président Directeur Général d'Inside Secure a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir les équipes et le savoir-faire de Verimatrix pour créer un groupe de premier ordre, dans la sécurité cloud et les applications d'analyse. C'est une période passionnante pour notre société, idéalement positionnée pour devenir un acteur majeur de la sécurité logicielle. En unissant nos forces, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients la meilleure proposition de valeur en matière de sécurité logicielle, dans les industries du divertissement et de la mobilité, ainsi que dans l'Internet des objets et des voitures connectées, tout en déployant les outils d'analyse de données de Verimatrix sur nos marchés finaux, afin de continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires. Je tiens à remercier une fois de plus nos actionnaires pour leur soutien dans le financement de cette acquisition. »

Le nouvel ensemble est dirigé par une équipe de direction expérimentée reflétant les forces et les savoir-faire des deux entreprises combinées, sous la direction d'Amedeo D'Angelo. Celle-ci s'attachera notamment à conduire une intégration culturelle et commerciale fluide et efficace des équipes, propice à dynamiser la croissance de la société. Steve Oetegenn, jusqu'à présent directeur des ventes et du marketing de Verimatrix, a été nommé directeur opérations (chief operating officer) du nouvel ensemble.

A la réalisation de l'opération, Inside Secure a versé un montant 138,1 millions de dollars en numéraire pour l'acquisition de 100% des actions de Verimatrix. Par ailleurs, un montant additionnel de 9,8 millions de dollars a été mis sous séquestre pour couvrir (i) les ajustements post-closing éventuels et (ii) un complément de prix, estimé à 8 millions de dollars, dont le montant définitif sera connu au deuxième trimestre de 2019 après la finalisation de l'audit des résultats annuels de Verimatrix.

Dans le cadre de la transaction, William Blair et McDermott Will & Emery ont assisté Verimatrix respectivement en tant que conseil financier et conseil juridique de Verimatrix, et Jones Day a assisté Inside Secure en tant que conseil juridique.

Calendrier financier

Résultats annuels 2018 6 mars 2019, après fermeture du marché Conférence téléphonique le 7 mars à 8h30 (heure de Paris)

A propos d'Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris ? INSD) est au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en oeuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP »), des outils et services indispensables à la protection des transactions, contenus, applications, à l'identification forte et l'échanges de données. Forte d'une expertise étendue et d'une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l'ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l'Internet des objets, la protection des contenus et des applications, les paiements mobiles et les services bancaires. La technologie développée par Inside Secure protège aujourd'hui les solutions d'un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs. Rendez-vous sur www.insidesecure.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix augmente et protège les revenus des fournisseurs de services vidéo, disponibles via internet ou décodeurs, dans le monde entier. Reconnaissant la nécessité d'améliorer l'échange numérique entre fournisseurs de contenu et opérateurs de services vidéo, Verimatrix propose Viewthoritytm, une plate-forme de distribution de contenu connectée qui exploite ses solutions sécurisées primées VCAStm et Verspective® Analytics, ainsi qu'un écosystème de partenaires inégalé pour réduire les coûts et la complexité associés aux systèmes de distribution de contenus préexistants. Rendez-vous sur www.verimatrix.com.

