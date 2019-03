PETRONAS présente la nouvelle ingénieure des fluides pour les circuits de Formule 1 qui a été sélectionnée à l'issue d'une recherche mondiale de talents





PETRONAS Lubricants International (PLI), une filiale entièrement détenue par PETRONAS, a annoncé aujourd'hui que Stephanie Travers est la candidate sélectionnée à l'issue de sa recherche mondiale d'un nouvel ingénieur des fluides pour les circuits.

Stephanie Travers, âgée de 24 ans, fournira à Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport, cinq fois champion du monde des constructeurs de F1 de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), une gamme complète de services d'assistance à base de fluides pendant la saison 2019.

Après avoir reçu plus de 7 000 candidatures, l'entreprise a mené un processus de sélection rigoureux en cinq étapes, qui s'achevait par un entretien avec Giuseppe D'Arrigo, président-directeur général de PLI Group.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Stephanie dans l'équipe aujourd'hui en tant que nouvelle ingénieure des fluides pour les circuits de PETRONAS (PTFE pour PETRONAS Trackside Fluid Engineer) », a déclaré M. D'Arrigo. « Stephanie participera à toutes les courses dans le laboratoire itinérant sur les circuits de PETRONAS. Ces ingénieurs représentent l'excellence technique de PETRONAS dans la Formule 1 et l'engagement de l'entreprise envers la création d'une pépinière de talents oeuvrant aux avancées de notre technologie des fluides, du circuit à la route. PETRONAS emploie les personnes les meilleures et les plus brillantes à tous les niveaux de l'entreprise et il me semble que les compétences, la passion, la détermination et l'attitude positive de Stephanie feront d'elle un nouvel atout incroyable pour notre équipe. »

Présentée par Eric Holthusen, directeur technologique de PLI Group, sur le Circuit de Barcelone-Catalogne, Stephanie sera encadrée par Ahmad Nasri Mohd Shafie, ingénieur des fluides pour les circuits de PETRONAS en exercice.

« PETRONAS a grandement contribué aux performances et à la fiabilité qui sont au coeur du succès que nous avons connu au cours des cinq dernières saisons », a déclaré Toto Wolff, responsable de l'équipe et PDG de Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport.

« PETRONAS n'a cessé de placer la barre plus haut tout au long de nos dix années de partenariat, nous apportant la technologie et l'expertise technique qui nous procurent un avantage concurrentiel. Le programme 'PETRONAS Trackside Fluid Engineer' est un élément de notre partenariat depuis le tout début ; c'est un pilier important de notre quête de performance et de fiabilité. Avoir des ingénieurs des fluides dans le laboratoire placé sur le circuit nous donne la possibilité d'analyser rapidement les lubrifiants de la voiture et de répondre aux possibles défis en temps réel. Le programme est aussi devenu un atout majeur pour trouver et faire s'épanouir des talents dans notre secteur particulièrement compétitif et je suis sûr que Stephanie renforcera notre équipe sur le circuit. Nous souhaitons la bienvenue à Stephanie dans la famille Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport ! »

Partenaire technique depuis 2010, PETRONAS a conjointement conçu le carburant PETRONAS Primax, l'huile moteur PETRONAS Syntium et l'huile de boîte de vitesses PETRONAS Tutela, en étroite collaboration avec Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport, Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) et PETRONAS Fluid Technology Solutionstm.

