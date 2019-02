Jean-Claude Labbé élu président du conseil d'administration de YQB





QUÉBEC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Lors de sa réunion du 28 février 2019, le conseil d'administration a élu unanimement son nouveau président du conseil en la personne de monsieur Jean-Claude Labbé. Administrateur depuis 2011, monsieur Labbé occupait jusqu'à présent le poste de vice-président du conseil. Il succède à monsieur André Fortin qui a présidé le conseil au cours des sept dernières années.

« J'entends m'acquitter de cette importante fonction avec rigueur, intégrité et surtout animé de cet esprit de collaboration qui doit teinter nos relations avec la communauté. Au moment où YQB connaît une 17e année de croissance et que l'organisation affiche un bilan remarquable, j'entrevois l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme », de mentionner M. Labbé.

M. Labbé a oeuvré dans le domaine des médias pendant plus de 30 ans. Il a commencé sa carrière au Journal de Québec en 1974 à titre de directeur de la promotion, puis, de 1976 à 1982, comme vice-président des ventes. En 1982, il a été nommé éditeur et chef de la direction du Journal de Québec, fonction qu'il a assumée jusqu'à sa retraite, en 2006. Aujourd'hui, M. Labbé agit à titre de consultant en communication et en organisation.

Quant au recrutement du futur président et chef de la direction, un processus rigoureux et balisé par une firme spécialisée est toujours en cours. Le conseil d'administration aura l'occasion d'avaliser la recommandation en temps opportun. L'actuel président et chef de la direction, monsieur Gaëtan Gagné, a déjà confirmé qu'il ne participe pas au choix de son successeur.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée, qui depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

Distinctions ré centes :

2018 - Prix de l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien

l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien 2018 - Meilleures pratiques en communication - ACI-NA

2018 ? Prix INOVA de l'Institut de développement urbain du Québec

2018 ? Certification Airport Carbon Accreditation, niveau 2

2018 ? Grands Prix du génie-conseil québécois - Prix Bâtiment mécanique-électrique

2018 ? Prix Milieu de travail d'exception par Morneau Shepell et The Globe and Mail

et 2017 et 2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in North America

2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in 2017 ? Prix Élixir PMI-Montréal pour la gestion remarquable du projet YQB 2018

2017 ? Prix Boomerang ? Grand Prix site ou application - service de l'année pour l'application mobile « YQB, Aéroport de Québec »

2016 - Prix Boomerang - Grand Prix site ou application - service de l'année pour le site « aeroportdequebec.com »

2016 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Mention Highly Commended

2013, 2011 et 2010 ? Aéroport le plus apprécié en Amérique du Nord, dans la catégorie de 0 à 2 millions de passagers, selon Airport Service Quality (ASQ)

