« Univers nomade », le plus grand ethnofestival au monde, se tiendra à Riyadh

La World Ethnogames Confederation (Kirghizistan), en coopération avec The Camel Club (Arabie saoudite), organisent l'évènement mondial « Univers nomade » qui se tiendra du 9 au 19 mars 2019 dans le cadre du Festival des Camélidés Roi Abdulaziz au Royaume d'Arabie saoudite.

L'objectif principal d'« Univers nomade » est la préservation et la renaissance du patrimoine historique et de la diversité de la culture originale des peuples et des groupes ethniques dans le monde. 1 000 participants de 90 pays participeront à Univers nomade pour interpréter et présenter leurs trésors culturels en matière d'art, de sport et de science.

« Chaque année, en raison de la mondialisation, de nombreuses traditions, coutumes et la sagesse ancestrale de divers peuples et groupes ethniques se perdent de plus en plus. La préservation du précieux patrimoine de nos ancêtres est une nécessité pour relever les défis de la responsabilité et de la durabilité futures. Avec Univers nomade, nous avons créé un nouveau format global pour présenter, visualiser et préserver l'ethno-art, l'ethno-sport et l'ethno-science du monde entier, en faisant appel aux traditions anciennes et au patrimoine historique », a déclaré M. Askhat Akibayev, président de la World Ethnogames Confederation.

Le Festival des Camélidés Roi Abdulaziz est le plus grand festival de chameaux et a lieu chaque année sous le patronage du Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Le Festival est un évènement culturel, économique et sportif divers qui accentue le patrimoine et reflète la profondeur culturelle du Royaume d'Arabie saoudite. Il se tiendra du 21 février au 24 mars 2019 près du village d'Al-Sayahid, à 150 kilomètres de la capitale Riyadh. Le site du Festival, qui est permanent, exploite les normes techniques les plus élevées telles que des installations spéciales pour les participants au festival, avec une infrastructure hautement développée et sophistiquée sur un site de 30 millions de mètres carrés visité par 35 000 personnes par jour. Pendant de nombreux siècles, ce lieu historique a servi de point de rencontre pour les caravanes de chameaux qui arrivaient de tous les coins de la Péninsule arabe.

« Univers nomade dans le cadre du Festival des Camélidés Roi Abdulaziz est un sommet mondial de peuples et de groupes ethniques qui se rassemblent pour préserver et démontrer leur unicité. Un excellent modèle d'unité dans la diversité, aligné sur la Vision 2030 de l'Arabie saoudite », a ajouté M. Askhat Akibayev, président de la World Ethnogames Confederation.

