Le gouvernement régional des Açores protège 150 000 km d'océan dans de nouvelles zones protégées





Le gouvernement régional des Açores a annoncé la mise en place de nouvelles aires marines protégées couvrant 15 % de la zone économique exclusive (ZEE) des Açores. Cette décision correspond à une nouvelle alliance internationale entre le gouvernemental régional des Açores, l'Oceano Azul Foundation et le Waitt Institute dans le but de promouvoir la conservation marine, l'utilisation durable des Açores et la valorisation du patrimoine naturel unique de la région, à travers le programme Blue Azores.

Selon le président du gouvernement régional des Açores, Vasco Cordeiro, ce partenariat s'étendra sur plusieurs générations : « Le travail ne s'achèvera pas dans les délais définis dans ce mémorandum. Nous ne devons pas considérer ce travail comme un point d'arrivée, mais plutôt comme un pas de plus dans l'objectif plus large de préservation des Açores pour les générations à venir. »

Ted Waitt, fondateur et président de la Waitt Foundation, a déclaré : « La vision et le leadership du gouvernement régional des Açores sont la raison pour laquelle nous sommes ici. Avec cette voie vers la prospérité bleue, les Açores peuvent devenir un chef de file mondial de la protection marine et de l'économie bleue. Notre partenariat accélérera les efforts des Açores visant à améliorer la prospérité à long terme de la population tout en préservant les ressources marines inégalées qui font des Açores un lieu unique. »

José Soares dos Santos, président de l'Oceano Azul Foundation, estime : « Les Açores peuvent être un exemple à l'échelle mondiale, un lieu où le capital naturel est protégé, promu et valorisé, avec la participation intégrale de ses acteurs principaux : la communauté açorienne. Et, de plus en plus, le monde appelle à des actions communes, à des efforts concertés. »

Le programme Blue Azores est axé sur la conservation et l'utilisation durable des ressources, y compris l'éducation, l'économie et la gestion de la pêche. Le programme Blue Azores est basé sur les actions suivantes :

Désigner 15 % de la zone économique exclusive (ZEE) des Açores nouvelle aire marine protégée ;

créer et mettre en oeuvre des plans de gestion pour les nouvelles réserves marines et toutes les aires marines protégées existantes ;

élaborer et adopter légalement un plan spatial marin ;

élaborer des études et des approches contribuant à la gestion durable de la pêche ;

identifier de nouveaux domaines d'intérêt pour la conservation ;

mettre en place un programme de sensibilisation à la biologie marine pour les écoles et la communauté.

Le programme Blue Azores aidera également les Açores et le Portugal à atteindre les objectifs internationaux établis par l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, la Convention sur la diversité biologique et les objectifs de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

