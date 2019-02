L'Ordre des CRHA salue l'investissement de 11,2 millions de dollars annoncé par le gouvernement du Québec pour soutenir l'augmentation de la productivité des entreprises





MONTRÉAL, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés accueille l'investissement de 11,2 millions de dollars, annoncé hier par le gouvernement du Québec, qui vise à soutenir les entreprises souhaitant revoir leur organisation du travail, notamment par les nouvelles technologies.

« Les enjeux auxquels fait face le monde du travail sont de taille. La rareté de la main-d'oeuvre affecte dorénavant les organisations d'un bout à l'autre du Québec, et ce, tous secteurs confondus. » souligne Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Mme Poirier renchérit en mentionnant « la transformation technologique accélérée chamboule la réalité des organisations. Afin de faire face à ces défis et d'assurer leur pérennité, elles n'ont d'autres choix que de revoir leur structure et leur mode de travail ainsi que leurs pratiques en matière de gestion de la main-d'oeuvre. »

Les nouvelles technologies, l'automatisation et l'intelligence artificielle devront permettre notamment de libérer les travailleurs de tâches routinières afin qu'ils puissent se concentrer sur celles qui sont à réelle valeur ajoutée. Les organisations ont tout intérêt à s'attarder et à s'adapter à la révolution technologique qui transforme le monde du travail. Alors qu'il s'agit d'investissements qui sont coûteux, l'Ordre est heureux de constater que plusieurs d'entre elles pourront obtenir un soutien financier de la part du gouvernement.

« Relever les défis d'aujourd'hui passe par une gestion stratégique des ressources humaines. Alors qu'ils comprennent à la fois les considérations des employeurs et des travailleurs, les experts en ressources humaines sont les acteurs tout indiqué pour épauler les organisations dans cette transformation qu'est la réorganisation du travail. » conclut Mme Poirier.

