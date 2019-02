Les données du portefeuille de recherche sur le cancer d'Incyte seront présentées dans sept abstracts lors du congrès annuel 2019 de l'AACR





Incyte Corporation (Nasdaq:INCY) annonce que sept abstracts tirés de son portefeuille de recherche sur le cancer seront présentés lors du prochain congrès annuel de l'American Association for Cancer Research (AACR). Le congrès se tiendra du 29 mars au 3 avril 2019, au Georgia World Congress Center, à Atlanta, dans l'état de Géorgie.

Les abstracts acceptés comprennent des données issues d'études cliniques sur l'anticorps monoclonal anti-PD-1 d'Incyte, INCMGA00121, chez les patients atteints de tumeurs solides avancées, ainsi que les caractérisations précliniques du programme d'inhibiteur PD-L1 à petites cellules, par administration orale, de la Société, et son anticorps bispécifique PD-L1xCD137.

"Les données acceptées pour présentation durant le congrès annuel de l'AACR illustrent notre engagement continu en faveur d'une rechercher innovante, à l'heure où nous cherchons à proposer des thérapies novatrices pour les patients atteints d'un cancer", déclare Dashyant Dhanak, Ph.D., responsable scientifique chez Incyte. "Nous sommes tout particulièrement heureux de présenter, pour la première fois lors d'un rassemblement médical majeur, des données préliminaires sur notre programme d'inhibiteur PD-L1 par voie orale, dont le candidat principal, INCB86550, est récemment entré dans des essais cliniques."

Abstracts clefs:

Cliniques

Pharmacodynamic correlates in a phase 1 study of INCMGA00012, a PD-1 antagonistic monoclonal antibody (Abstract #CT085/9, essais cliniques de Phase 1: partie 3)

Lundi 1er avril 2019, 13h00 ? 17h00 ET, section par affiches 16

Assessment of flat dosing strategy for INCMGA00012 in patients with advanced tumors (Abstract #LB-268/14, dernière étude disponible: thérapie expérimentale et moléculaire)

Mercredi 3 avril 2019, 8h00 ? 12h00 ET, section par affiches 40

Précliniques

Présentations orales

Novel small-molecule antagonists of the PD-1/PD-L1 axis that mediate cell surface PD-L1 dimerization and internalization (Abstract #4483, thérapie novatrice)

Mardi 2 avril 2019, 15h00 ? 17h00 ET, Georgia Ballroom 3 ? Georgia World Congress Center (bâtiment C)

Preclinical characterization of potent and selective oral PD-L1 small-molecule antagonists (Abstract #4480, thérapie novatrice)

Mardi 2 avril 2019, 15h00 ? 17h00 ET, Georgia Ballroom 3 ? Georgia World Congress Center (bâtiment C)

Présentations par affiches

A bispecific Fc-silenced IgG1 antibody (MCLA-1452) requires PD-L1 binding to activate CD137(Abstract #539/3, anticorps thérapeutiques I)

Dimanche 31 mars 2019, 13h00 ? 17h00 ET, section par affiches 23

An unbiased screen identifies a CD137xPD-L1 bispecific IgG1 antibody with unique T cell activation and binding properties (Abstract #541/5, anticorps thérapeutiques I)

Dimanche 31 mars 2019, 13h00 ? 17h00 ET, section par affiches 23

Characterization of human cancer cell line xenografts in humanized mice (Abstract #1050/1, souris humanisées)

Lundi 1er avril 2019, 8h00 ? 12h00 ET, section par affiches 4

Les informations complètes sur les séances et les présentations à l'AACR 2019 sont disponibles à l'adresse: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812.

1 INCMGA0012 sous licence de MacroGenics, Inc.

2 Développement du MCLA-145 en collaboration avec Merus, NV.

