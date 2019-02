Dépôt du projet de loi C-92 : Reconnaissance des droits et de la compétence des peuples autochtones en matière de services à l'enfance et à la famille





WENDAKE, QC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) accueillent favorablement le dépôt du projet de loi C-92, une Loi concernant les enfants, les jeunes, et les familles autochtones. Ce projet de loi marque un changement d'attitude, tardif mais clair, de la part du gouvernement fédéral. Beaucoup reste cependant à faire pour soutenir les Premières Nations. Le gouvernement fédéral vient de franchir un grand pas et devra continuer dans cette direction. Le gouvernement provincial devra à son tour reconnaître la compétence des Premières Nations et s'engager activement et sincèrement avec nous.

« Le projet de loi fédéral sur l'unité des familles autochtones marque le début d'un vaste chantier, celui du redressement des services à l'enfance des Premières Nations. La première condition essentielle à la réussite de ce chantier sera la volonté politique de soutenir les Premières Nations dans la prise en charge de leurs enfants. La seconde condition sera l'engagement des provinces, d'abord de ne pas nuire à la volonté des Premières Nations de reprendre le contrôle sur l'avenir de leurs enfants, mais également de les supporter concrètement. Dans la foulée du projet de loi annoncé par le ministre O'Regan, je fais donc appel au gouvernement Legault pour qu'il s'engage formellement à prendre en compte l'intérêt des enfants des Premières Nations », indique le chef de l'APNQL, Ghislain Picard.

« Nous soulignons aujourd'hui un tournant important dans la relation du Canada avec nos Premières Nations; le gouvernement a commencé à prêter l'oreille aux cris de nos enfants et a établi une relation de partenariat avec nous pour que nous puissions, ensemble, créer un système dans lequel nous pouvons commencer à croire, un système qui respecte les droits de chaque nation et de chaque personne afin de déterminer nous-mêmes la façon dont il faut prendre soin de nos enfants et un système qui sera un pas dans la bonne direction pour réparer les dommages causés à nos générations. Nous nous réjouissons du soutien que le gouvernement du Canada apportera à ces travaux essentiels pour nos enfants et nos familles », soutient Derek Montour, président du conseil d'administration de la CSSSPNQL.

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec et au Labrador dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 17:05 et diffusé par :