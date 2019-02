Déterminer l'avenir : FedEx dévoile un robot de livraison autonome





FedEx Corp. (NYSE : FDX) a annoncé aujourd'hui une avancée dans les solutions de livraison à la pointe de la technologie, visant à répondre aux besoins toujours plus évolutifs des consommateurs : le FedEx SameDay Bot, un appareil de livraison autonome qui aide les détaillants à effectuer le jour même les livraisons du dernier kilomètre à destination de leurs clients.

Grâce au robot, les détaillants seront en mesure d'accepter des commandes de la part de clients situés à proximité, et de les livrer par robot directement à leur domicile ou dans leur entreprise, le jour même. FedEx collabore actuellement avec des sociétés comme AutoZone, Lowe's, Pizza Hut, Target, Walgreens et Walmart, pour apporter son aide dans l'évaluation des besoins des détaillants en termes de livraisons autonomes. En moyenne, plus de 60 % de la clientèle des commerçants réside dans un rayon de moins de cinq kilomètres du lieu de boutique, ce qui démontre l'opportunité d'une livraison hyper locale à la demande.

« Le FedEx SameDay Bot est une innovation conçue pour transformer la réalité de la livraison locale, et permettre aux détaillants de répondre efficacement aux attentes croissantes de leurs clients », a déclaré Brie Carere, vice-présidente exécutive, et directrice du marketing et de la communication, chez FedEx. « Le robot marque une étape majeure dans notre mission continue consistant à résoudre les complexités et les dépenses liées à la livraison du dernier kilomètre le jour même, pour le marché croissant du commerce électronique, et ce, d'une manière à la fois sûre et respectueuse de l'environnement. »

Le robot FedEx est actuellement développé en collaboration avec DEKA Development & Research Corp. et son fondateur, Dean Kamen, inventeur de nombreuses technologies qui transforment la vie quotidienne, notamment l'appareil de mobilité personnelle, iBottm, et le Segway®.

« Ce robot dispose de capacités uniques qui le différencient des autres véhicules autonomes », a déclaré M. Kamen. « Nous avons bâti sur la base puissante de l'iBot, un appareil de mobilité avancé, approuvé par la FDA, qui s'adresse à la population handicapée, avec plus de 10 millions d'heures de fonctionnement fiable en conditions réelles. En exploitant cette base dans le cadre d'une nouvelle application, nous espérons que l'iBot deviendra encore plus accessible à ceux qui en ont besoin pour leur propre mobilité. »

Le robot FedEx est conçu pour se déplacer sur les trottoirs et en bord de route, afin de livrer en toute sécurité des colis de plus petites dimensions au domicile ou dans l'entreprise des clients. Le robot intègre une technologie de sécurité pour les piétons, issue de l'iBot, à laquelle s'ajoutent des technologies avancées de type LiDAR et des caméras multiples, permettant au robot alimenté par une batterie zéro émission d'avoir conscience de son environnement. Ces fonctionnalités s'accompagnent d'algorithmes d'apprentissage machine grâce auxquelles le robot détecte et évite les obstacles pour suivre une trajectoire sûre, tout en respectant les règles routières et de sécurité. Une technologie brevetée confère des capacités élevées au robot, lui permettant de progresser sur des surfaces non pavées, des trottoirs, et même sur des marches, pour une expérience extraordinaire de livraison de porte à porte.

FedEx prévoit de tester le robot cet été sur certains marchés sélectionnés, notamment à Memphis, dans le Tennessee, dans l'attente d'autorisations municipales définitives.

« Nous sommes très heureux que FedEx ait choisi notre ville comme l'une des municipalités pilotes pour cette innovation révolutionnaire », a déclaré Jim Strickland, maire de la ville de Memphis. « Nous sommes impatients de travailler avec FedEx pour continuer de lancer des technologies qui contribueront à améliorer la qualité de vie dans notre communauté. »

Le test initial impliquera des livraisons entre plusieurs sites FedEx Office. FedEx Office propose actuellement le service SameDay City sur 32 marchés, dans 1 900 villes, en mobilisant les véhicules de la marque FedEx et les employés en uniforme FedEx. Le robot FedEx viendra compléter le service SameDay City de FedEx.

« Le FedEx SameDay Bot représente le prochain chapitre de notre long héritage dans la prestation d'un service innovant et remarquable, fondé sur l'écosystème logistique de FedEx Office, d'ores et déjà existant », a déclaré Brian Philips, président-directeur général de FedEx Office. « Nous sommes heureux de lancer cette technologie pour répondre à de nouveaux marchés, et pour mieux servir nos clients. Les entreprises qui ont apporté des commentaires sur son utilisation potentielle ont joué un rôle important dans le cadre de notre démarche consistant à regarder vers l'avenir du commerce électronique. »

Le robot FedEx servira les détaillants de plusieurs segments, et le premier groupe de clients détaillants à avoir découvert le prototype a reconnu la valeur que cette technologie peut apporter à leur secteur.

« Nous sommes ravis de travailler avec les équipes talentueuses de FedEx et DEKA sur cette innovation révolutionnaire », a déclaré Bill Rhodes, président-directeur général, Satisfaction des clients, chez AutoZone. « Quand nous avons observé le FedEx SameDay Bot en action, ce robot a confirmé aux yeux de notre équipe les nombreuses manières dont il peut nous aider à améliorer notre service, en assurant des livraisons fiables et extrêmement efficaces à nos clients. »

« L'aspect pratique et les capacités du FedEx Same Day Bot peuvent potentiellement simplifier et accélérer considérablement la distribution auprès de notre éventail complet de clients. Songez aux professionnels qui pourraient économiser du temps et de l'argent en n'ayant jamais à quitter leur lieu de travail pour aller chercher chez Lowe's le matériel et les outils indispensables dont ils ont besoin », a déclaré Don Frieson, vice-président exécutif de Lowe's, Chaîne logistique. « Nous sommes impatients d'explorer toutes les possibilités d'amélioration du service que nous proposons à nos clients via cette innovation. »

« Pizza Hut explore en permanence les nouvelles solutions technologiques susceptibles de faire progresser notre activité de livraison, à l'heure où nous entendons redéfinir l'expérience moderne de la pizza pour nos clients », a déclaré Nicolas Burquier, responsable clientèle et directeur des opérations, Pizza Hut, États-Unis. « L'opportunité de travailler avec un innovateur reconnu tel que FedEx dans le domaine de la livraison nous offre la possibilité d'exploiter une technologie de pointe pour optimiser encore davantage une expérience de livraison de premier ordre. »

« Nous continuerons d'investir dans de nouvelles technologies et capacités permettant de faire de Target le lieu d'achat le plus pratique, aujourd'hui comme demain. Nous sommes heureux de collaborer avec FedEx pour explorer la manière dont les robots autonomes peuvent permettre d'améliorer les services de livraison et autres ; ce faisant, nous veillons à ne jamais cesser de surpasser les attentes de nos clients en termes de facilité et d'aspect pratique », a déclaré John Mulligan, directeur d'exploitation chez Target.

« Chez Walgreens, nous sommes engagés dans une aventure visant à exploiter les toutes dernières technologies innovantes, afin de proposer une expérience pharmaceutique et de santé, différenciée, et d'offrir des solutions permettant à nos clients de bénéficier de nos services où qu'ils se trouvent, et à tout moment », a déclaré Alex Gourlay, directeur d'exploitation adjoint, chez Walgreens Boots Alliance, Inc. « Avec notre partenaire FedEx à nos côtés, Walgreens est devenu le choix le plus rapide aux États-Unis pour une livraison le jour suivant, de médicaments sur ordonnance ; et nous sommes ravis qu'au travers de notre relation croissante, le FedEx SameDay Bot constitue un nouveau moyen nous permettant d'assurer un meilleur service et davantage de commodité à nos clients. »

Le robot a fait sa première apparition publique lors de l'émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, sur la chaîne NBC, le mardi 26 février. Ce prototype sera affiné pour satisfaire aux normes et réglementations standard de sécurité, ainsi que pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Pour en savoir plus sur le FedEx SameDay Bot, rendez-vous sur thefuturefedex.com. Pour b-roll, veuillez cliquer ici.

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et entreprises du monde entier une large gamme de services de transport, de commerce électronique et d'entreprise. Avec un chiffre d'affaires annuel de 69 milliards USD, la société offre des applications commerciales intégrées, par le biais de sociétés opérationnelles affrontant la concurrence de manière collective tout en étant gérées de manière collaborative, sous la prestigieuse marque FedEx. Systématiquement classée parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx inspire ses plus de 450 000 collaborateurs à rester « absolument et positivement » concentrés sur la sécurité, sur les normes éthiques et professionnelles les plus strictes, et sur les besoins de ses clients et communautés. Pour en savoir plus sur la façon dont FedEx relie les personnes et les possibilités entre elles aux quatre coins du monde, rendez-vous sur about.fedex.com.

À propos de DEKA Research & Development Corp.

Basée à Manchester, dans le New Hampshire, DEKA est une société de recherche et développement réunissant près de 600 employés, composée de professionnels de l'ingénierie, de la fabrication et de l'assurance qualité, et axée sur le développement de nouvelles technologies couvrant un ensemble divers d'applications. La société a été fondée en 1982 par Dean Kamen, inventeur qui possède plus d'un millier de brevets aux États-Unis et à l'étranger, et qui a reçu de nombreuses récompenses, dont un grand nombre pour des dispositifs médicaux innovants qui ont repoussé les frontières des soins de santé à travers le monde.

