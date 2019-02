Les vacances de la relâche, ça se passe au Québec!





QUÉBEC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Parmi les Québécois ayant l'intention de faire un voyage à l'occasion de la semaine de relâche 2019, une personne sur deux visitera le Québec, classant celui-ci loin devant les destinations soleil, les États-Unis et l'Ontario. C'est ce que révèle un sondage réalisé par le ministère du Tourisme sur les intentions de voyage durant cette période.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a fait part de ces résultats, qui auront des retombées positives pour l'industrie touristique du Québec, aujourd'hui.

Le Québec est la destination envisagée par 9 % des Néo-Brunswickois, 7 % des Ontariens et 2 % des Américains.

Ce sondage a été mené auprès de 1 500 voyageurs en provenance du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et des régions américaines de l'Atlantique centre et de la Nouvelle-Angleterre.

Citation :

« La semaine de relâche est l'occasion idéale pour profiter des multiples activités de plein air que le Québec a à offrir. Les résultats du sondage le prouvent : les Québécois partiront à la découverte ou à la redécouverte de nos belles régions touristiques et j'en suis ravie. Chaque séjour supplémentaire passé au Québec contribue à la vitalité de notre économie, en plus de permettre une pause marquée de divertissements mémorables. Quant aux touristes qui ont choisi de visiter notre destination, je suis convaincue qu'ils vivront des expériences uniques et à la hauteur de notre réputation. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le voyage type qu'effectueront les Québécois :

sera d'une durée d'environ 4 nuits à l'extérieur de leur domicile;



se fera majoritairement en couple et en famille;



représentera des dépenses touristiques d'environ 1 400 $ par groupe;



comprendra la visite des régions touristiques de Québec (33 %), de Montréal (12 %), des Laurentides (11 %), de Charlevoix (10 %) ou de la Gaspésie (8 %).

La pratique d'activités de plein air et sportives constitue la principale raison d'entreprendre un voyage, alors que la visite de parents et d'amis vient au second rang.

Les touristes américains demeureront majoritairement aux États-Unis durant la semaine de relâche, tout comme ceux de l' Ontario et du Nouveau-Brunswick, qui privilégient leur propre province comme principale destination de voyage.

et du Nouveau-Brunswick, qui privilégient leur propre province comme principale destination de voyage. En tout, 47 % des Québécois sondés qui ne voyageront pas pendant cette période disent avoir des projets de vacances à un autre moment de l'année. De ce nombre, 28 % voyageront au Québec.

