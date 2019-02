En mars, faites-les rêver! Participez au #MoisRevesdenfants et aidez encore plus d'enfants malades à réaliser leur plus grand rêve





MONTRÉAL, 28 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Rêves d'enfants, le plus grand et le seul organisme de bienfaisance entièrement canadien dédié à la réalisation de rêves, donnera le coup d'envoi du #MoisRevesdenfants en organisant des activités partout à travers le Canada, dès le 1er mars. Le #MoisRevesdenfants célèbre la joie que procure la réalisation de leur plus grand rêve aux enfants atteints d'une maladie menaçant la vie. Toute la population est invitée à participer aux événements organisés partout à travers le pays dans le cadre du #MoisRevesdenfants ou encore à contribuer à la réalisation du rêve le plus cher d'enfants gravement malades en faisant un don dès aujourd'hui à revesdenfants.ca/Moisrevesdenfants .

« Au cours des 30 dernières années, grâce à l'appui des Canadiens d'un océan à l'autre, nous avons été en mesure de concrétiser plus de 25 000 rêves à des enfants atteints d'une maladie menaçant la vie ? mais il reste encore de nombreux rêves à réaliser », explique Chris Kotsopoulos, directeur général de la Fondation Rêves d'enfants. « Pour un enfant gravement malade, réaliser son plus grand rêve lui permet de s'investir dans un projet porteur d'espoir qui lui donne la force de surmonter les traitements, d'oublier un peu la maladie et de retomber ne enfance. Cette année durant tout le mois de mars, nous demandons aux Canadiens de donner généreusement à revesdenfants.ca/Moisrevesdenfants pour que davantage d'enfants puissent réaliser leur plus grand rêve. »

« JE RÊVE... » LA CROIX BLEUE® OFFRE UN VOYAGE DE RÊVE

Dans le but de partager la joie ressentie lorsqu'un enfant réalise son rêve, la Croix Bleue invite tous les Canadiens à participer à son concours «Je rêve...» en partageant la destination de voyage dont ils rêvent. Le concours se déroulera tout au long du mois de mars et un gagnant sera choisi au hasard au cours du mois d'avril. La Croix Bleue remettra bon de voyage d'un montant de 5 000 $ à la personne gagnante et fera un don de 5 000 $ à la Fondation Rêves d'enfants. Pour participer au concours, visitez le site de Croix Bleue .

ACTIVITÉS QUI ONT LIEU AU QUÉBEC

Le 1 er mars : Projections lumineuses bleues sur divers édifices emblématiques, dont l'hôtel de ville de Montréal;

Le Défi des héros qui aura lieu à Québec le 1 er mars;

qui aura lieu à Québec le 1 mars; En soutien au #MoisRevesdenfants, plusieurs centres de rénovation et quincailleries du Groupe BMR à travers la province vendent des nuages de rêves pour seulement 2 $. Tous les bénéfices seront directement alloués à la réalisation du plus grand rêve d'un enfant gravement malade. Trouvez un détaillant près de chez vous .

NOTRE MISSION : AIDER DES ENFANTS À RÉALISER LEUR RÊVE LE PLUS CHER

La Fondation Rêves d'enfants accorde leur rêve le plus cher à plus de 1000 enfants chaque année, soit environ 3 par jour! Saviez-vous que :

Plus de plus de 25?000 enfants ont réalisé leur rêve depuis les débuts de la fondation en 1984, dont plus de 8?000 au Québec. Cette année, la fondation prévoit accorder plus de 1?000 nouveaux rêves.

Au Québec, Rêves d'enfants concrétise un nouveau rêve chaque jour.

Les rêves de voyage sont les plus populaires. Ils représentent 66 % des rêves réalisés au cours d'une année (contre environ 30 % pour les rêves d'articles et 4 % pour les rêves de rencontres de célébrités).

Disney World est la destination de rêve la plus prisée; elle représente plus d'un quart de tous les rêves réalisés au cours d'une année type.

Les voyages de rêve sont réservés en moyenne plus de 100 jours à l'avance, mais en 2018, nous en avons organisé en urgence, jusqu'à 24 heures avant le départ.

Nous concrétisons les rêves d'enfants âgés de 3 à 17 ans; l'âge moyen des enfants qui ont réalisé leur rêve l'année dernière était de 11,5 ans.

149 hôpitaux et cliniques différentes ont soigné nos enfants de rêve l'an dernier.

1 037 professionnels de la santé nous ont référé des enfants au cours de la dernière année.

En 2018, les enfants ayant réalisé leur rêve provenaient de 449 villes et villages différents.

3 858 membres de la famille d'enfants qui ont réalisé leur rêve ont participé à la réalisation du rêve au cours de cette dernière année.

Les enfants qui ont réalisé un rêve de voyage se sont rendus par avion dans 131 villes à travers le monde entier l'an dernier.

N'importe qui peut référer un enfant pour qu'il réalise son rêve et il n'y a pas de liste d'attente.

Depuis plus de 30 ans, la Croix Bleue a permis à près de 12 000 familles de réaliser un voyage de rêve en leur procurant une assurance voyage sans tenir compte des conditions médicales préalables!

Pour de plus amples renseignements concernant le concours «Je rêve...», visitez le site de la Croix Bleue . Pour en savoir plus sur la Fondation Rêves d'enfants ou pour aider à réaliser de grands rêves, veuillez visiter revesdenfants.ca .

À propos de la Fondation Rêves d'enfants

La Fondation Rêves d'enfants est le plus important organisme permettant aux enfants canadiens de 3 à 17 ans atteints d'une maladie qui menace la vie de réaliser leur plus grand rêve. Depuis plus de 34 ans, Rêves d'enfants a travaillé sans relâche pour permettre à plus de 25?000 enfants de réaliser leur rêve le plus cher avec leur famille, ce qui représente trois rêves par jour?! Au Québec seulement, plus de 8?000 enfants de toutes les régions ont réalisé leur rêve grâce à Rêves d'enfants et nous continuons de concrétiser environ 300 rêves par année.

Rêves d'enfants dispose de bureaux dans chaque province au Canada. Un coordonnateur est ainsi affecté à chacune des familles de rêve, et s'assure de préparer chaque rêve avec soin pour répondre aux attentes particulières de chacun des enfants et de sa famille. De plus, les familles voyagent sans tracas grâce à l'assurance exclusive offerte par la Croix Bleue.

Un nouveau groupe d'enfants admissibles, qui comprend les enfants atteints de conditions graves de nature génétique ou neurologique, reçoit un solide appui de la communauté médicale. Les demandes de rêves connaissent une augmentation constante d'année en année et nous sommes fiers de ne tenir aucune liste d'attente grâce à nos généreux donateurs.

Plus que jamais, nous encourageons les Canadiens à appuyer la Fondation Rêves d'enfants et à faire un don. Vous pouvez nous aider à concrétiser le prochain plus grand rêve. Rendez-vous au www.revesdenfants.ca pour obtenir plus de renseignements et pour faire un don.

