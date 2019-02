Gosuncn signe une entente mondiale de coopération stratégique avec Mojio





BARCELONE, Espagne, 28 février 2019 /CNW/ - Le 27 février, à Barcelone, Gosuncn Technology Group Co., Ltd., un fournisseur mondial de premier plan de produits et de solutions pour l'Internet des objets (IdO), et Mojio, un fournisseur de plate-forme pour voiture connectée au Canada, ont signé une entente de coopération stratégique lors du Mobile World Congress 2019. Les deux parties développeront conjointement le marché international de la voiture connectée.

Gosuncn collabore avec Mojio depuis des années. Gosuncn fournit des produits professionnels et intelligents pour les terminaux de véhicules, assurant une connexion sûre et fiable des voitures utilisant le réseau 4G. Les données pertinentes sont transmises en temps réel à la plate-forme infonuagique de Mojio aux fins de traitement et d'analyse supplémentaires. Une vaste gamme de fonctions et des services élargis sont fournis, dont le positionnement du véhicule, l'analyse du comportement du conducteur, l'avis de défaillance du véhicule et le service Wi-Fi haute vitesse. Les consommateurs peuvent utiliser ces fonctions en branchant le dispositif intelligent prêt à l'emploi dans le port OBD-II. De nouveaux services peuvent être déployés grâce à la mise à niveau, dont la détection de collision et la réponse aux appels d'urgence (eCall), ce qui rehausse l'expérience de conduite sécuritaire et permet au véhicule de ressentir une collision, d'en évaluer la gravité et de mettre en oeuvre les mesures d'urgence appropriées. Près de 1 million d'utilisateurs ont mis à niveau le logiciel intégré à leur véhicule dans les marchés européens et nord-américains.

Gosuncn et Mojio ont déjà travaillé ensemble aux États-Unis et au Canada pour fournir des produits et des solutions bout en bout destinés aux voitures intelligentes connectées pour le compte de sociétés de télécommunications de premier plan comme T-Mobile, Telus, Rogers et Bell. Cette fois, les deux parties élargiront conjointement leur marché pour en rejoindre plusieurs autres dans le monde afin de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de clients enregistrant une croissance ainsi qu'aux nouvelles demandes commerciales des propriétaires de voiture.

Liu Shuangguang, président de Gosuncn Group, déclare : « Gosuncn est déterminée à fournir à sa clientèle mondiale des produits et des services innovants pour les voitures connectées de toute la planète. Avec l'aide de Mojio, nous offrirons aux clients internationaux des solutions bout en bout hautement concurrentielles. L'étroite collaboration entre les deux parties rend possible l'ajout continu de nouveaux services et permet de mieux servir les clients par la mise à niveau à distance des composantes matérielles et logicielles. »

Gosuncn a fourni à plus de 20 sociétés de télécommunications dans le monde des terminaux pour voitures intelligents et connectés à la 4G, et ses produits et services sont annexés à plus de 7 000 modèles européens et américains. Gosuncn a investi la 5G et la V2X, et elle fournira à l'avenir des solutions de premier plan destinées au réseau intelligent de véhicules pour le compte de davantage de fabricants automobiles et de sa clientèle industrielle en se fondant sur ses avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle.

