MSCI organise aujourd'hui la Journée des investisseurs 2019





MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un fournisseur de premier plan d'indices et d'outils et services de constitution de portefeuille et de gestion des risques pour les investisseurs internationaux, organisera une journée des investisseurs à New-York. Cette rencontre débutera à 8 h 30, heure de l'Est, et devrait se terminer vers 12 h 30, heure de l'Est. L'événement comprendra une discussion sur la stratégie et les performances financières de la société, des exposés de l'équipe de direction de MSCI et la présentation d'importants aspects de l'entreprise.

Dans le cadre de cet événement, MSCI réaffirme son orientation financière pour 2019, conformément à celle fournie le 31 janvier 2019. En outre, MSCI met à jour ses objectifs à long terme pour la société, avec notamment les points forts suivants :

Faible croissance d'activités à deux chiffres (à l'exception des honoraires liés aux actifs).

Croissance du BAIIA ajustée à environ 15 %.

Taux de marge du BAIIA ajusté des années 50 allant de moyen à élevé.

La présence physique n'est possible que sur invitation, toutefois, une diffusion en direct sur le Web sera disponible pendant l'événement à l'adresse suivante : https://edge.media-server.com/m6/p/c885crtk.

La présentation aux investisseurs qui aura lieu lors de la journée des investisseurs sera disponible sur le site Web Relations avec les investisseurs de MSCI et un enregistrement audio de la téléconférence sera également disponible sur notre site Web Relations avec les investisseurs. http://ir.msci.com/events-and-presentations. Le replay sera archivé dans la section événements et présentations du site Web Relations avec les investisseurs de MSCI, pendant une durée de 12 mois après la rencontre.

À propos de MSCI

Depuis plus de 45 ans, les indices et les analyses basés sur la recherche de MSCI aident les grands investisseurs mondiaux à construire et à gérer de meilleurs portefeuilles. Pour mieux comprendre les facteurs de performance et de risque de leurs portefeuilles, nos clients s'appuient sur nos offres de services, notre large couverture par classe d'actifs et notre recherche innovante.

Notre gamme de produits et de services comprend des indices, des modèles analytiques, des données, des référentiels immobiliers et des recherches selon les critères ESG.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site à l'adresse www.msci.com. MSCI#IR

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, sans toutefois s'y limiter, nos objectifs pour l'année 2019 et nos objectifs à long terme. Ces déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des performances financières futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, nos performances ou nos réalisations soient sensiblement différents de résultats, niveaux d'activité, performance et réalisations futurs explicitement ou implicitement évoqués ou induits par ces déclarations. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives à l'aide de mots tels que « peut », « pourrait », « prévoir », « avoir l'intention », « planifier », « chercher », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel » ou « continuer » ou l'utilisation négative de ces termes ou toute autre terminologie semblable. Il convient de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prospectives, car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui, dans certains cas, échappent à notre contrôle et pourraient affecter nos résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations réelles de manière significative.

D'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations, sont disponibles dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire K-10 pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 22 février 2019 et dans les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K déposés ou fournis à la SEC. Si l'un de ces risques ou incertitudes se concrétisait, ou si nos hypothèses sous-jacentes s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus par MSCI. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les points de vue actuels de MSCI concernant des événements futurs et sont soumises à ces risques et à d'autres, aux incertitudes et hypothèses concernant les activités de MSCI, ses résultats d'exploitation, sa stratégie de croissance et ses liquidités. MSCI n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives pour une quelconque raison, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par la loi.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 15:20 et diffusé par :