Projet de loi 9 : L'occasion de renforcer le système de sélection des immigrants basé sur la déclaration d'intérêt





MONTRÉAL, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté aujourd'hui son mémoire intitulé Bien sélectionner et bien intégrer les immigrants : une priorité de la communauté d'affaires, dans le cadre des consultations particulières et des auditions publiques de la Commission des relations avec les citoyens. Le marché du travail du Québec et de sa métropole connaît actuellement un important resserrement, et la rareté de la main-d'oeuvre constitue le principal enjeu pour la croissance des entreprises. La Chambre estime que la volonté du gouvernement de réussir l'intégration des nouveaux arrivants est la bonne priorité.

Un contexte qui nous oblige à réussir l'intégration des immigrants

« L'immigration est l'une des clés stratégiques pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre à laquelle font face nos entreprises. Le milieu des affaires observe en effet deux changements structurels importants. D'abord, le resserrement démographique est une tendance lourde qu'on ne pourra renverser facilement. Ensuite, l'accélération de l'économie de la métropole entraîne des besoins additionnels de main-d'oeuvre. La conjonction de ces deux tendances nous oblige à réussir l'intégration de nos immigrants et à envisager rapidement d'accroître les seuils d'immigration », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Un milieu des affaires impliqué

« La Chambre a pris position à plusieurs reprises au cours des dernières années pour une sélection des immigrants en fonction des besoins du marché du travail. Elle s'implique activement dans l'intégration des nouveaux arrivants par l'entremise de ses deux programmes : Interconnexion, qui a pour but d'intégrer des immigrants qualifiés dans leur domaine d'expertise, et J'apprends le français, un programme de jumelage linguistique visant le développement des compétences en français des commerçants. Jouissant de l'appui du gouvernement du Québec, ces programmes produisent des résultats probants », a poursuivi M. Leblanc.

Se doter des bons outils pour aligner la sélection sur les besoins du marché du travail

« Le dépôt du projet de loi 9 représente l'occasion de clarifier les processus qui serviront à mettre à jour régulièrement les critères d'évaluation des candidats en fonction des besoins du marché du travail. Le milieu des affaires a fortement appuyé la décision du gouvernement d'adopter un modèle basé sur la déclaration d'intérêt qui permet de bien comprendre le projet de l'immigrant et sa capacité à s'intégrer rapidement en emploi. La contrepartie de ce modèle est d'être en mesure de bien comprendre les besoins de main-d'oeuvre afin d'assurer le meilleur arrimage possible. Pour y parvenir, le gouvernement doit mettre en place des mécanismes efficaces fonctionnant en temps réel », a ajouté Michel Leblanc.

Accélérer la transition vers un statut permanent pour les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers

« L'attraction et la rétention de travailleurs étrangers temporaires et d'étudiants internationaux constituent l'une des avenues à privilégier pour répondre rapidement aux enjeux de main-d'oeuvre. Ces personnes ont soit déjà un emploi et un réseau de contacts local, soit un diplôme québécois et comprennent l'importance du français au Québec. Ces deux groupes d'immigrants présentent donc un fort potentiel d'intégration. Dans un tel contexte, la Chambre recommande l'élargissement de son programme Interconnexion aux étudiants étrangers et aux conjoints des travailleurs étrangers temporaires. La bonification du programme J'apprends le français à une plus grande échelle permettrait également de mieux intégrer les commerçants nouveaux arrivants partout au Québec », a exprimé M. Leblanc.

La Chambre offre sa pleine et entière collaboration

« Le gouvernement a tout avantage à profiter des expertises terrain de la Chambre et des autres organismes actifs en intégration des immigrants. La Chambre offre notamment toute sa collaboration pour faciliter la régionalisation de l'immigration », a conclu Michel Leblanc.

