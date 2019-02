Ascend Performance Materials étend son cas de force majeure concernant la HMD et les polymères





Ascend Performance Materials a annoncé aujourd'hui avoir étendu son cas de force majeure concernant l'hexaméthylènediamine (HMD) ainsi que tous les polymères, composés et fibres.

Le brouillard persistant suivi de précipitations historiques et d'inondations dans la vallée de la rivière Tennessee ont limité le transport sur la voie navigable Tennessee-Tombigbee. Le Corps du génie de l'armée de terre des États-Unis (U.S. Army Corps of Engineers) a fermé des écluses le long de la voie navigable, coupant ainsi l'approvisionnement d'une matière première cruciale pour une usine de fabrication d'Ascend.

Ascend étudie actuellement d'autres options pour assurer l'approvisionnement des matières premières nécessaires. La société distribuera les produits existants comme indiqué dans ses contrats et elle travaille actuellement avec les clients affectés afin de minimiser l'impact sur leurs activités respectives.

