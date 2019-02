Pour la troisième fois, la culture d'entreprise de Cineplex est reconnue comme étant l'une des plus admirées au Canada





TORONTO, le 28 févr. 2019 /CNW/ - (TSX: CGX) - Cineplex est fière d'annoncer qu'elle a été nommée pour la troisième fois par Waterstone Human Capital pour sa culture d'entreprise qui est l'une des plus admirées au Canada. En effet, le palmarès Cultures d'entreprise les plus admirées au Canada honore tous les ans les entreprises canadiennes qui se distinguent dans quatre catégories et qui ont des cultures qui favorisent l'optimisation du rendement et qui contribuent à leur résultat net.

« Les cultures d'entreprise sont en constante évolution, et la nôtre ne fait pas exception. J'ai toujours pensé que la culture était le moteur de notre succès et nous définissait en tant qu'organisation », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Le fait d'avoir reçu ce prix à trois reprises témoigne véritablement de nos valeurs fondamentales et du travail d'équipe, de l'excellence et de l'innovation de nos plus de 13 000 employés en Amérique du Nord. Bravo et un grand merci à l'équipe Cineplex. Je suis extrêmement fier de vous! »

Le programme Cultures d'entreprise parmi les plus admirées au Canada, qui en est à sa 15e édition, récompense les entreprises et les chefs de direction canadiens de premier plan qui ont adopté des cultures permettant d'améliorer le rendement et de leur assurer un avantage concurrentiel. Cineplex est reconnue pour son souci des initiatives d'engagement des employés, sa passion pour la communauté et son leadership fort.

Les entreprises primées ont été sélectionnées à partir de soumissions détaillées et d'un processus d'entrevue rigoureux. Cineplex et les autres lauréats de 2018 seront célébrés ce soir lors d'une soirée de récompenses au Palais des congrès du Toronto métropolitain, à Toronto, Ontario. Pour voir la liste complète des gagnants, visitez le site WaterstoneHC.com.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex accueille plus de 70 millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de restauration et de divertissement répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique), des solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu'une plateforme de sports électronique destinée aux joueurs passionnés dotés d'un esprit de compétition (WorldGaming.com). L'entreprise exploite aussi la toute nouvelle destination de restauration et de divertissement de choix au pays (The Rec Room), et ouvrira en outre de nouveaux complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), de même que des complexes de sport et de divertissement (Topgolf) dans tout le Canada. Cineplex est partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme possédant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

