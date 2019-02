Nemaska Lithium envoie des échantillons d'hydroxyde de lithium monohydrate à plusieurs clients potentiels





QUÉBEC, 28 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nemaska Lithium Inc. (la « Société ») (TSX : NMX) (OTCQX : NMKEF) (Francfort : N0T) est fière d'annoncer qu'elle a commencé les procédures de qualification de ses produits d'hydroxyde de lithium monohydrate de haute pureté auprès de plus de 20 clients à travers le monde. La Société a commencé à expédier des échantillons moins de 60 jours après l'installation des équipements de séchage et d'ensachage à son usine de phase 1 de Shawinigan. Des échantillons allant de 450 g à 350 kg ont été demandés par des fabricants de cathodes, des fabricants de batteries ainsi que des fabricants de lubrifiants industriels, en plus des clients avec lesquels nous avons déjà signé des contrats d'approvisionnement, notamment LG Chemicals, Johnson Matthey et Northvolt.

« Nous venons d'atteindre un jalon majeur de notre projet intégré verticalement de la mine à l'usine. Cette production d'échantillons, complétée en moins de temps que prévu, confirme notre capacité à produire de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie à partir de notre usine de phase 1 à Shawinigan. Je tiens à profiter de cette occasion pour saluer les efforts déployés par nos employés pour fournir un produit d'une telle qualité », déclare Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska ??Lithium.

Les spécifications de l'hydroxyde de lithium monohydrate expédié ainsi qu'une photo de l'équipe de Nemaska Lithium sont jointes à ce communiqué.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l'extraction minière de spodumène jusqu'à la commercialisation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé de plus en plus par la demande en matière d'électrification des transports et de stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium compte faciliter l'accessibilité aux énergies vertes.

La Société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L'entreprise transformera, à l'usine de Shawinigan, le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d'électrolyse membranaire pour lequel la Société détient plusieurs brevets.

Nemaska Lithium est un membre de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l'indice minier mondial S&P/TSX, de l'indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l'indice MSCI Canada des titres à petite capitalisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska_Lithium .

D'autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR ( www.sedar.com ) et sur le site Web de la Société à l'adresse www.nemaskalithium.com .

