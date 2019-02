Tradeshift et TransferMate annoncent la mise à disposition, sur la plateforme Tradeshift, d'une application stratégique destinée aux transactions commerciales transfrontalières





Tradeshift, leader dans le domaine des paiements et marchés de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé l'intégration d'une nouvelle application de TransferMate Global Payments. Cette nouvelle intégration permet aux acheteurs et vendeurs commerciaux mondiaux d'être numériquement connectés de manière encore plus simple que jamais auparavant pendant les phases de chaque transaction. La nouvelle solution automatise les services de paiements transfrontaliers le jour même à partir des transactions commerciales réalisées partout dans le monde, de manière plus précise et plus sûre, en offrant des frais inférieurs à ceux des banques correspondantes traditionnelles.

L'intégration fluide de l'application TransferMate élimine la complexité, améliore la vitesse, la transparence et le rapprochement, tout en économisant également du temps, en permettant aux clients de Tradeshift de finaliser tous les transferts de paiements transfrontaliers du dernier kilomètre sur la plateforme Tradeshift.

« La plateforme logicielle globale intégrée et éprouvée destinée à la réussite des clients de TransferMate, ainsi que l'un des plus larges portefeuilles de licences de paiements réglementés à travers le monde, font de la société un partenaire d'application idéal », a déclaré Christian Lanng, président-directeur général de Tradeshift. « Les paiements transfrontaliers plus précis et plus rapides tels que ceux fournis par TransferMate offrent une valeur ajoutée indispensable pour nos clients. »

« TransferMate fournit une plateforme de paiements intégrée permettant aux importateurs et exportateurs d'envoyer et de recevoir des fonds à travers le monde. Ceci améliore considérablement le fonds de roulement et élimine la gestion et les coûts inutiles pour les entreprises. Nous sommes ravis de nous associer à Tradeshift, qui a pour mission d'aider les acheteurs et les fournisseurs à numériser leurs transactions commerciales. Le fait d'ajouter la fonctionnalité permettant de payer ou recevoir à l'échelle internationale, et de combiner le réseau mondial de licences de paiements réglementés de TransferMate au sein de la plateforme Tradeshift, permet à ses clients du monde entier de réaliser des économies significatives », a déclaré Sinead Fitzmaurice, cofondatrice de TransferMate Global Payments.

Cette offre unique de TransferMate a également attiré plusieurs investissements stratégiques majeurs de la part de banques numériques majeures, telles que ING Group N.V. et Allied Irish Bank, qui ont investi 51 millions ? en 2018, et qui s'associent également à TransferMate pour améliorer les capacités de la banque à fournir à ses clients B2B une solution fluide de paiements transfrontaliers.

À propos de Tradeshift

Tradeshift dynamise l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement pour l'économie connectée numériquement. En tant que leader des paiements pour les chaînes d'approvisionnement et les places de marché, la société aide les acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes leurs transactions commerciales, à collaborer sur tous les processus et à se connecter à n'importe quelle application de chaîne d'approvisionnement. Plus de 1,5 million d'entreprises réparties dans 190 pays font confiance à Tradeshift pour traiter plus d'un demi-billion USD en valeur transactionnelle, ce qui en fait le plus grand réseau commercial mondial pour l'achat et la vente. Découvrez le commerce pour tous sur tradeshift.com.

À propos de TransferMate

TransferMate Global Payments est le choix leader du marché pour les banques et entreprises internationales à la recherche d'une solution simple et rentable permettant d'envoyer et de recevoir des paiements en devises étrangères. Possédant l'un des réseaux de comptes bancaires les plus étendus au monde, négociant dans plus de 162 pays, TransferMate obtient de meilleurs taux de change, élimine les frais bancaires et fournit aux clients des services de paiement plus rapides. La plateforme technologique B2B leader du marché de TransferMate intègre une gamme de systèmes logiciels d'entreprise, parmi lesquels les meilleures plateformes comptables cloud au monde. ING Group N.V., l'une des marques leaders en Europe, et AIB, sont les partenaires stratégiques et investisseurs de TransferMate Global Payments.

