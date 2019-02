car2go et DriveNow unissent leurs forces : SHARE NOW deviendra le plus vaste fournisseur de partage de voitures libres sur la planète





- SHARE NOW est le chef de file mondial du marché du partage de voitures libres

- 30 villes, 4 millions de clients et 20 000 véhicules

- Olivier Reppert, chef de la direction, affirme : « SHARE NOW a une vision bien définie : créer des déplacements durables pour les villes et au sein de celles-ci avec beaucoup moins de trafic et des émissions réduites. »

BERLIN et AUSTIN, Texas, 28 février 2019 /CNW/ - SHARE NOW est l'appellation de la nouvelle société de partage de voitures libres, soit le fruit de la réunion de car2go et de DriveNow sous un même toit. La fusion des deux services fait de SHARE NOW le plus grand fournisseur de partage de voitures libres au monde. Un parc comptant plus de 20 000 véhicules de marque BMW, Mercedes-Benz, smart, et MINI est offert dans 30 villes de l'Europe et de l'Amérique du Nord, et est partagé par quatre millions de membres. Olivier Reppert, ancien directeur général de car2go, dirigera la coentreprise de partage de voitures. SHARE NOW est l'un des cinq services de mobilité que propose la coentreprise de BMW Group et de Daimler AG.

« SHARE NOW a une vision bien définie : créer des déplacements durables pour les villes et au sein de celles-ci avec beaucoup moins de trafic et des émissions réduites », affirme Reppert. Un véhicule de partage remplace déjà pas moins de huit voitures privées. « Notre service améliore la qualité de la vie urbaine, car nous proposons un substitut souple et rentable à la possession d'une automobile. Et ce n'est qu'un début. Grâce à l'expertise et aux ressources conjointes de deux puissants services de partage de voitures, SHARE NOW poursuivra sa croissance et incitera davantage de personnes à profiter de notre service de mobilité souple », soutient Reppert.

L'un des éléments centraux de la stratégie d'avenir de la coentreprise est l'électromobilité. Avec quatre villes européennes exploitant un parc de voitures électriques à 100 pour cent et 13 autres agglomérations utilisant des parcs partiellement électriques, SHARE NOW est déjà le plus grand fournisseur de partage de voitures électriques libres sur la planète. Plus de 120 millions de kilomètres (74,5 millions de miles) ont été parcourus dans le monde jusqu'à ce jour au moyen d'environ 3 200 véhicules électriques.

Disponibilité accrue, emplacements multipliés et gamme de modèles plus vaste

« En Allemagne, les membres ont accès à plus de 7 000 modèles de BMW, Mercedes-Benz, MINI et smart grâce aux applications car2go et DriveNow. Cela entraîne d'emblée une hausse de la disponibilité des voitures et une sélection de modèles de véhicule plus vaste à un nombre accru d'emplacements », poursuit Reppert. À long terme, l'objectif consiste à établir un service entièrement intégré partout dans le monde au moyen d'une seule et unique application de partage de voitures libres. Dans les mois à venir, les véhicules arboreront d'abord les deux noms de marque. Une fois cette période de transition achevée, la nouvelle image de marque sera dévoilée pour l'ensemble des véhicules.

SHARE NOW fait partie de la coentreprise de mobilité formée par BMW Group et Daimler AG.

SHARE NOW est l'un des cinq services de mobilité que propose la coentreprise de BMW Group et de Daimler AG, laquelle a été officiellement lancée à Berlin le 22 février. Conjointement avec quatre autres sociétés de mobilité, soit REACH NOW, CHARGE NOW, PARK NOW et FREE NOW, SHARE NOW tirera parti de la meilleure technologie de sa catégorie de même que des ressources et de l'expérience de deux des fabricants automobiles les plus renommés du monde, et ce, tout en menant ses activités de manière indépendante au sein de la coentreprise. La visée commune est de satisfaire les besoins de millions de personnes en matière de mobilité. Ce faisant, les cinq services de cette nature font la promotion de déplacements urbains durables, connectés et tournés vers l'avenir.

À propos de SHARE NOW

SHARE NOW permet de louer une voiture n'importe où, n'importe quand. Étant le pionnier et le leader du marché du partage de voitures libres, SHARE NOW compte plus de quatre millions de membres et est représenté au sein de 30 villes d'importance du monde entier grâce à 20 000 véhicules, dont 3 200 d'entre eux sont électriques. L'ensemble des étapes, de l'inscription à la location, est effectué de manière numérique par l'entremise de l'application pour téléphone intelligent. SHARE NOW apporte une solution durable à la mobilité urbaine et contribue de façon significative, dans le cadre de sa gamme d'options de mobilité, à réduire la congestion urbaine attribuable aux véhicules : chaque automobile SHARE NOW remplace jusqu'à huit voitures privées dans la congestion urbaine et sert jusqu'à six fois plus fréquemment. SHARE NOW est le plus grand fournisseur de partage de voitures libres électromobiles au monde avec quatre villes européennes exploitant un parc de voitures électriques à 100 pour cent et 13 autres agglomérations utilisant des parcs partiellement électriques. Aujourd'hui, SHARE NOW est présent en Europe et en Amérique du Nord, offrant des véhicules BMW, Mercedes-Benz, MINI et smart, et poursuit l'élargissement de son leadership au sein du marché du partage de voitures libres. SHARE NOW est l'un des cinq services de mobilité que propose la coentreprise de BMW Group et de Daimler AG, fondée en 2019. Le siège social de la société se trouve à Berlin, la capitale allemande.

