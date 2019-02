Les LNC dirigeront la délégation canadienne au 45e symposium sur la gestion des déchets





CHALK RIVER, Ontario, 28 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), la principale organisation canadienne en sciences et en technologies nucléaires, sont heureux d'annoncer qu'ils enverront une délégation de cadres, de chercheurs et de spécialistes techniques des LNC au 45e Symposium sur la gestion des déchets (WM2019), la principale conférence mondiale sur la gestion des déchets, qui se tiendra à Phoenix, en Arizona, du 3 au 9 mars 2019. Le Canada sera nommé pays vedette lors de la conférence annuelle, et les LNC y prévoient une présence importante. Ils mettront l'accent sur les nombreuses réussites, contributions et avancées technologiques de l'entreprise quant à la gestion sécuritaire et responsable des déchets radioactifs, du déclassement et de l'assainissement environnemental au Canada.



En plus de participer au stand du Canada aux côtés d'autres grandes entreprises et organisations canadiennes, les LNC dirigeront un certain nombre de séances d'experts visant à discuter de leur expérience en matière de déclassement et de gestion des déchets. De plus, ils présenteront plus de 20 communications sur différents sujets. Dans l'ensemble, la participation à cette importante activité de l'industrie représente une excellente occasion pour les LNC de promouvoir leurs capacités et leurs services ainsi que d'explorer de nouveaux débouchés pour leur entreprise en croissance et de profiter de ceux?ci. Les LNC possèdent une expérience et une expertise scientifique considérables qui peuvent servir à aider à résoudre les problèmes en matière d'assainissement environnemental auxquels d'autres intervenants de l'industrie nucléaire mondiale sont confrontés.

« Qu'il s'agisse de l'assainissement environnemental des sites contaminés, de la gestion et de l'élimination des déchets radioactifs ou de la mobilisation du public et de la sécurité des travailleurs, les LNC sont un chef de file dans tous les aspects de la réalisation de grands projets de déclassement et de gestion des déchets », déclare Mark Lesinski, président et chef de la direction des LNC. « Notre expertise en matière de gestion et d'élimination du tritium, nos travaux en dosimétrie, notre recherche sur le rayonnement à faible dose et nos capacités croissantes en matière de stockage et d'inspection du combustible seront d'un grand intérêt pour ce public. Nous avons une bonne histoire à raconter, et nous sommes ravis de présenter les résultats de notre travail. » [Traduction]

Présentée par WM Symposia, la conférence annuelle attire des milliers de participants du monde entier à ce qui est largement considéré comme la principale conférence internationale sur la gestion des matières radioactives et des sujets connexes. L'activité couvre tous les domaines d'intérêt pour les professionnels de la gestion des déchets, notamment la gestion et l'élimination des déchets radioactifs, le déclassement, l'emballage et le transport et l'emplacement et la restauration des installations. Plus de 2 000 spécialistes de l'industrie de plus de 35 pays devraient participer à l'activité. Les participants auront également l'occasion de réseauter avec des représentants des plus grandes entreprises mondiales, de se renseigner sur les dernières avancées technologiques et les tendances de l'industrie et de découvrir de nouveaux produits et services dans le hall d'exposition.

« Le Symposium sert de tribune importante pour discuter de solutions sécuritaires et rentables pour la gestion des déchets radioactifs et le déclassement des installations nucléaires », ajoute Kristan Schruder, membre du comité directeur canadien de la conférence et directeur général du projet des LNC visant le déclassement sécuritaire du réacteur NPD à l'arrêt. « Le Canada étant le pays vedette cette année, nous avons l'occasion de mettre en valeur les nombreux projets uniques que les LNC ont entrepris au nom d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL) ainsi que l'expertise scientifique et la vaste expérience qu'ils peuvent offrir au monde. » [Traduction]

Des représentants des LNC feront partie de cinq des groupes d'experts canadiens, qui discuteront de sujets comme la gestion et l'élimination de déchets de haute et de faible activité, l'assainissement des sites contaminés, la participation du public et des groupes autochtones aux projets canadiens de gestion des déchets et de déclassement, les réussites et les défis concernant le déclassement des Laboratoires de Whiteshell ainsi que la mobilisation de l'effectif en matière de sécurité.

Les LNC gèrent actuellement les responsabilités nucléaires historiques d'EACL, qui comprennent les activités de déclassement, de gestion des déchets et d'assainissement environnemental. Les LNC gèrent entre autres les responsabilités nucléaires aux Laboratoires de Chalk River, en Ontario, et aux Laboratoires de Whiteshell, à Pinawa, au Manitoba, en plus de diriger le nettoyage des déchets historiques à Port Hope et à Port Granby, en Ontario, dans le cadre de l'Initiative de la région de Port Hope. Les travaux comprennent aussi la planification et l'exécution d'un certain nombre de grands projets d'assainissement environnemental, y compris le projet de l'Installation de gestion de déchets près de la surface, le projet de fermeture du réacteur nucléaire de démonstration (NDP) et le projet de fermeture du réacteur WR-1, qui font tous l'objet d'un examen environnemental public.

