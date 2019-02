JIUN va lancer SonicDICOM PACS Cloud, un système de gestion d'images médicales basé dans le cloud, en mars





Le 28 février 2019, JIUN Corporation a annoncé le lancement en mars de SonicDICOM PACS Cloud, un système de gestion d'images médicales basé dans le cloud. L'enregistrement préalable est disponible sur le site Web suivant du produit. Les personnes enregistrées recevront une notification par courriel lorsque les services commenceront.

Vue d'ensemble du service cloud : https://sonicdicom.com/cloud/

SonicDICOM PACS Cloud permet à n'importe quel ordinateur ou n'importe quelle tablette connecté(e) à l'Internet de visualiser des images médicales hébergées dans le cloud partout dans le monde, en accédant simplement à un URL. Il n'y a aucune dépense initiale car ce système vous permet d'utiliser le matériel dont vous disposez ; vous pouvez utiliser PACS moyennant un simple paiement mensuel.

Les avantages clés de ce nouveau service sont les suivants.

1) PACS peut être facilement créé dans le cloud. Vous pouvez commencer à l'utiliser après quelques minutes de configuration de type navigateur.

2) Il est facile de partager seulement les images médicales nécessaires parmi les cliniques et les hôpitaux. Cela rend les CD ou les DVD superflus.

3) Un maximum de 3 giga-octets de stockage peuvent être utilisés à titre gratuit. Ceci permet non seulement d'essayer le service en toute facilité mais aussi une utilisation effective parmi les hôpitaux et les cliniques, ainsi qu'une utilisation pour des raisons personnelles, pour les médecins, les chercheurs et les patients.

4) Vous pouvez sélectionner un emplacement pour stocker vos données parmi six pays. D'autres emplacements seront ajoutés à l'avenir.

5) Le service est disponible en dix langues différentes. D'autres langues seront ajoutées par la suite.

JIUN lance ce service dans le cadre de son engagement à répondre aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce service peut être utilisé pour créer un réseau médical mondial dans le cloud, et pour promouvoir des collaborations médicales au-delà des frontières nationales. JIUN oeuvre pour rectifier les disparités dans le traitement médical partout dans le monde et aspire à résoudre des enjeux sociaux mondiaux.

Le développement de ce service a été rendu possible grâce au soutien du Ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie.

JIUN Corporation

Depuis la création de la société en 2000, notre objectif a été de développer des systèmes liés aux soins médicaux. Nous avons rapidement fourni des services uniques qui nous ont valu les louanges de leurs utilisateurs.

VUE D'ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ

Nom : JIUN Corporation Établie en : Juillet 2000 Capitalisation : 10 millions JPY Directeur représentatif : Fumitaka Kanda, Président Adresse : 9F, FRC Building, 1-14-1 Tanotsu, Higashi-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture, Japon URL : https://sonicdicom.com/about-us/ (vue d'ensemble de la société) https://sonicdicom.com/ (site Web du produit) https://sonicdicom.com/cloud/ (vue d'ensemble du service cloud)

Captures d'écran

Schéma structurel : https://sonicdicom.com/img/release/cloud.jpg

Écran de la visionneuse : https://sonicdicom.com/img/release/viewer.png

Le texte original en langue source du présent communiqué de presse constitue la version officielle faisant foi. Les traductions sont fournies à des fins pratiques uniquement, et doivent être recoupées avec le texte d'origine, qui constitue l'unique version du texte ayant un effet juridique.

