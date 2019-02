Franklin Templeton lance une gamme de portefeuilles FNB multiactifs à gestion active au Canada





TORONTO, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Franklin Templeton a annoncé aujourd'hui le lancement de trois portefeuilles FNB multiactifs pour fournir et aux conseillers et investisseurs une solution simple d'investissement dans des FNB. Géré par l'équipe Solutions multiactifs Franklin Templeton, chaque portefeuille est un fonds commun de placement qui permet de gérer activement la répartition de l'actif en utilisant une combinaison de FNB à gestion active, à bêta intelligent et à gestion passive visant de nombreuses catégories d'actif et regions.

« Beaucoup d'investisseurs sont pris au dépourvu par le choix de FNB offerts sur le marché canadien, déclare Duane Green, président et chef de la direction de Placements Franklin Templeton Canada. Nous rendons les choses faciles en offrant des portefeuilles FNB multiactifs afin que les conseillers et investisseurs n'aient pas à prendre de décisions en matière de répartition de l'actif et de rééquilibrage, en plus de gérer les complexités liées à la négociation de FNB et d'adopter une stratégie de couverture pour gérer le risque de change. »

Au sein d'une structure de fiducie de fonds commun de placement, cette gamme de trois portefeuilles diversifiés - de revenu prudent, de base et de croissance - comprendra des FNB à gestion active, à bêta intelligent et à gestion passive sélectionnés parmi les FNB Franklin LibertyShares, en plus de FNB de tiers. Les portefeuilles sont gérés en suivant un processus de sélection dynamique à l'égard des FNB et de la répartition de l'actif, tout en mettant l'accent sur la gestion des risques, notamment de change, dans chaque portefeuille.

« Ces portefeuilles sont conçus pour rendre les FNB accessibles à tous les conseillers et investisseurs canadiens, et ils sont offerts à un tarif attrayant de 40 points de base pour la série F », ajoute M. Green.

Le Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin procure un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués principalement de FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

Le Portefeuille FNB de base Franklin procure un équilibre entre l'appréciation du capital à long terme et la production d'un revenu en mettant l'accent sur l'appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués de FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

Le Portefeuille FNB de croissance Franklin procure une appréciation du capital à long terme assortie d'une stabilité accrue provenant des placements axés sur le revenu en investissant dans une combinaison diversifiée de FNB qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens, américains et internationaux.

Les portefeuilles FNB multiactifs Franklin seront gérés conjointement par Ian Riach, vice-président principal et directeur de portefeuille, et par Michael Greenberg, vice-président et directeur de portefeuille, Solutions multiactifs Franklin Templeton. Ces directeurs de portefeuille comptent respectivement 33 et 16 années d'expérience dans le secteur, dont 19 et 12 au sein de l'entreprise.

À propos de Solutions multiactifs Franklin Templeton

L'équipe des Solutions multiactifs Franklin Templeton, qui possède plus de 70 ans d'expérience en matière de placements multiactif, transforme une vaste gamme d'objectifs d'investisseurs en portefeuilles propulsés par les meilleures idées de Franklin Templeton provenant des quatre coins du monde. La marque distinctive de l'approche de l'équipe consiste en un forum central - le Comité des stratégies de placement et de la recherche - qui génère une analyse descendante de l'ensemble des catégories d'actif et des régions, puis met en rapport et synthétise les données ascendantes sur les secteurs et les régions compilées par les équipes de placements mondiaux de Franklin Templeton. L'équipe comprend plus de 60 professionnels des placements multiactifs spécialisés dans la répartition stratégique de l'actif et le positionnement tactique, dans la recherche fondamentale et quantitative, ainsi que dans l'intégration active et la gestion des risques. La plateforme comptait des actifs gérés de plus de 107 milliards de dollars américains au 31 décembre 2018 et sa portée mondiale comprend des bureaux de placement à Édimbourg, Francfort, Hong Kong, Hyderabad, Londres, Milan, Mumbai, New York, San Mateo, Singapour et Toronto. Au Canada, Solutions multiactifs Franklin Templeton fait partie de La Société Fiduciary Trust du Canada, une filiale en propriété exclusive de la Société de Placements Franklin Templeton.

À propos de Franklin LibertyShares

Franklin LibertyShares, la plateforme mondiale de FNB de Franklin Templeton, permet aux investisseurs de construire des portefeuilles alignés sur leurs objectifs grâce à une gamme de FNB à gestion active, à bêta intelligent et à gestion passive. Franklin LibertyShares gère un actif s'élevant à plus de 3 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale en date 22 février 2019 et tire parti de la force et des ressources de l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Placements Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Placements Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 janvier 2019, son actif géré s'élevait à plus de 678 G$ US (plus de 890 G$). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Placements Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des FNB. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et frais des FNB réduisent le rendement. Le rendement d'un FNB peut sensiblement s'écarter du rendement d'un indice en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

© 2019. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 14:24 et diffusé par :