Gosuncn a signé un accord de coopération stratégique mondial avec Mojio





BARCELONE, Espagne, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- Le 27 février, à Barcelone, Gosuncn Technology Group Co., Ltd., un fournisseur leader mondial de produits et de solutions de l'IdO, ainsi que Mojio, un fournisseur de plateforme pour voitures connectées au Canada, ont signé un accord de coopération stratégique lors du Mobile World Congress 2019. Les deux parties vont développer conjointement le marché mondial de l'automobile connectée.

Gosuncn coopère déjà avec Mojio depuis des années. Gosuncn fournit des produits de terminaux pour véhicules intelligents afin de réaliser une connexion sûre et fiable des véhicules basée sur le réseau 4G. Les données pertinentes sont transmises en temps réel à la plateforme sur cloud de Mojio pour y être traitées et analysées. Un large éventail de fonctions et de services étendus sont offerts, y compris le positionnement du véhicule, l'analyse du comportement de conduite, les alertes de défaillances du véhicule et un service Wi-Fi haut débit. Les consommateurs peuvent utiliser ces fonctions en connectant l'appareil intelligent à exécution automatique sur le port OBD-II. De nouveaux services peuvent être déployés avec des mises à jour, comme la détection de collision et la réponse aux appels d'urgence (eCall), de manière à améliorer l'expérience de conduite sécuritaire et faire en sorte que les véhicules sentent les collisions, évaluent leur gravité et déclenchent l'intervention d'urgence appropriée. Près d'un million d'utilisateurs ont mis à jour leurs logiciels embarqués sur véhicule sur les marchés nord-américain et européen.

Gosuncn et Mojio ont déjà coopéré l'un avec l'autre aux États-Unis et au Canada pour proposer des produits intelligents et des solutions de bout en bout à destination des voitures connectées pour des opérateurs de premier plan tels que T-Mobile, Telus, Rogers et Bell. Cette fois, les deux parties collaboreront à élargir leur marché vers de multiples marchés à travers le monde, de manière à répondre à l'augmentation des affaires que représente la croissance du nombre de clients et les nouvelles exigences du secteur des propriétaires de voitures.

Liu Shuangguang, président du conseil d'administration de Gosuncn Group, a déclaré : « Gosuncn s'engage à fournir à ses clients internationaux des produits et services innovants pour voitures connectées dans le monde entier. En partenariat avec Mojio, nous pouvons fournir des solutions de bout en bout très concurrentielles pour les clients internationaux. L'étroite coopération entre les deux parties peut accomplir l'augmentation continue de nouveaux services et aussi mieux servir les clients grâce à la mise à niveau du logiciel et du matériel à distance. »

Gosuncn a fourni des terminaux intelligents 4G pour voitures connectées à plus de 20 opérateurs dans le monde ; ces terminaux ont été utilisés dans plus de 7 000 modèles en Europe et en Amérique. Gosuncn a investi dans les technologies 5G et V2X et proposera à l'avenir des solutions de premier plan de mise en réseau intelligente pour véhicules à destination de plus de fabricants automobiles et de clients de l'industrie en se basant sur son développement en matière d'intelligence artificielle.

