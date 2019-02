OneWeb entre dans l'histoire : la première mission de lancement est un succès





Le lancement des six premiers satellites est la première étape menant à une véritable connectivité mondiale, ainsi qu'à la réduction de la fracture numérique

Ce lancement marque le début de la plus grande campagne de lancement de satellites de l'histoire, ainsi que la transition d'une preuve de concept réussie à la commercialisation de OneWeb

OneWeb, entreprise mondiale de communication ayant pour mission de rendre la connectivité accessible à tous, partout dans le monde, a annoncé aujourd'hui le lancement réussi de ses six premiers satellites haut débit, à bord d'un lanceur Soyouz, depuis le centre spatial guyanais de Kourou, en Guyane.

Le lancement a eu lieu le 27 février à 21h37 UTC. Les six satellites OneWeb se sont séparés de la fusée en deux groupes. L'acquisition du signal a été confirmée pour les six satellites. Les satellites OneWeb sont fabriqués par OneWeb Satellites, une entreprise en joint-venture entre OneWeb et Airbus Defence and Space.

Ce lancement marque le début de la plus grande campagne de lancement de satellites de l'histoire et la transition d'une validation de concept réussie à la commercialisation de OneWeb. En lançant plus de 30 satellites par fusée, le programme de lancement mensuel de OneWeb prévoie d'étendre sa flotte à plus de 650 satellites pour permettre des démonstrations client en 2020 et fournir une couverture commerciale mondiale complète d'ici 2021.

Le réseau OneWeb fournira une combinaison unique de débit de données élevé, temps de latence faible, couverture globale réelle jusqu'aux pôles et toute une gamme de terminaux utilisateurs pour marchés multiples. Les satellites de OneWeb communiqueront avec la Terre via les bandes de fréquences Ka et Ku. La bande Ka sera utilisée pour la communication entre le réseau terrestre (qui connecte le système OneWeb à Internet) et les satellites, tandis que la bande Ku sera utilisée pour la communication entre les satellites et les terminaux utilisateurs qui fourniront la connectivité Internet aux consommateurs.

OneWeb a annoncé hier la signature de ses deux premiers clients, soulignant ainsi la demande en matière de solutions de couverture mondiale. Le modèle commercial de OneWeb permet à OneWeb de fournir des services indirects par l'intermédiaire de partenaires revendeurs ou directement au client final, dans le cas par exemple de compagnies aériennes ou encore d'opérateurs de navires.

Adrian Steckel, PDG de OneWeb, a déclaré : « Ce lancement réussi constitue une étape historique pour OneWeb et marque le début d'une nouvelle phase pour notre société alors que nous commençons à redimensionner notre flotte de satellites dans le but de lancer des services commerciaux complets. Je suis également fier de pouvoir annoncer la signature de nos deux premiers clients, ce qui prouve la demande existante pour les services de OneWeb.

« OneWeb a été créée dans le but de permettre l'accès à tous, partout dans le monde, et ce lancement est pour nous la première étape vers la réalisation de cet objectif et vers la fourniture d'un accès Internet indispensable aux utilisateurs, où qu'ils se trouvent. »

Adrian Steckel a ajouté : « Notre système sera en mesure d'offrir une latence nettement inférieure, ainsi que des vitesses plus élevées. Nous avons conçu notre système dans le but de créer une empreinte de couverture sur l'ensemble de la planète, y compris les océans, des zones rurales et des espaces aériens auparavant non connectés.

« Notre monde est de plus en plus connecté et nous ne voulons laisser personne isolé. Notre flotte va aplanir les disparités et connecter des communautés, des zones et des industries jusqu'à présent exclues d'un accès rapide et fiable à Internet. Nous avons entrepris un projet ambitieux et je suis extrêmement fier de l'équipe qui nous a permis d'atteindre cette étape cruciale. »

Afin de rendre hommage au premier lancement de OneWeb et conformément à la mission et à la vision de la société, OneWeb s'engage à connecter six écoles dans six régions du monde non encore connectées. Dans le cadre d'une campagne intitulée #EmpowerHumanity, OneWeb va connecter une école dans chacune des régions suivantes : Alaska, Équateur, Honduras, Kirghizistan, Népal et Rwanda. Chaque école a quant à elle choisi un nom pour l'un des six premiers satellites de OneWeb. Des membres de l'équipe OneWeb se sont rendus dans ces écoles pour y rencontrer les écoliers et leur en apprendre un peu plus sur les satellites et sur l'espace. Pour en savoir plus sur la campagne Empower Humanity et sur les écoles elles-mêmes, veuillez vous rendre sur le site Web OneWeb ou bien explorer nos canaux sur les réseaux sociaux : Twitter, Instagram et YouTube.

À propos de OneWeb

La mission de OneWeb est de permettre l'accès à Internet pour tous, partout dans le monde. OneWeb est en train de construire un réseau de communication composé d'une flotte de satellites en orbite terrestre basse, qui permettra à des milliards de personnes à travers le monde de pouvoir se connecter. Son réseau à haut débit et à faible temps de latence offrira des solutions de mobilité révolutionnaires aux secteurs reposant sur la connectivité mondiale. http://www.oneweb.world

