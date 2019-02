Performance record pour Montréal International en 2018





- Le Grand Montréal plus attractif que jamais -

MONTRÉAL, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Pour une 3e année consécutive, Montréal International (MI) affiche des résultats records en 2018, et ce, pour l'ensemble de ses mandats. L'agence de promotion économique a appuyé plus de soixante projets d'investissements directs étrangers (IDE) totalisant près de 2,5 milliards de dollars - soit 1,5 milliard de plus qu'en 2015 - et enregistré une hausse remarquable du nombre d'embauches de talents internationaux. L'équipe a également accompagné quatre projets d'organisations internationales à Montréal, sans compter le mandat de création de deux nouvelles organisations.

Ces chiffres, qui témoignent de toute l'attractivité économique du Grand Montréal sur la scène mondiale, ont été dévoilés lors d'une conférence de presse, en présence de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Investissements directs étrangers (IDE)

En 2018, Montréal International a accompagné les projets d'implantation ou d'expansion dans la région de 63 sociétés étrangères, dont les investissements records totalisent 2,474 G$, une hausse de 22 % par rapport à 2017 et de 147 % depuis 2015. Ces projets, qui ont permis la création de 5 939 emplois directs de qualité et le maintien de 535 emplois, ont généré des retombées significatives pour la région métropolitaine, représentant 17 % de la croissance économique du Québec en 2018.

Encore une fois cette année, les secteurs de haute technologie (technologies de l'information et des communications, aérospatiale, sciences de la vie et technologies de la santé) demeurent les piliers économiques du Grand Montréal, avec des investissements de 1,536 G$, soit 62 % du total. Au sein de la famille des TIC, les secteurs des effets visuels, des centres de données, de l'intelligence artificielle et des jeux vidéo se démarquent particulièrement, regroupant à eux seuls 35 % des investissements. L'ensemble des projets émanent des Amériques (50 %), d'Europe (45 %) et d'Asie (5 %).

Toujours en 2018, MI a également lancé ses activités de promotion et de prospection d'entrepreneurs internationaux à fort potentiel, qui ont été ponctuées par la rencontre de 250 prospects, parmi lesquels 35 ont déjà entrepris des démarches afin de lancer leur startup à Montréal.

Talents internationaux

En 2018, Montréal International a contribué au recrutement de 640 travailleurs qualifiés et expérimentés, soit plus du double que l'année précédente, grâce à la tenue de quatorze missions de recrutement international auxquelles ont participé 184 entreprises du Grand Montréal. La masse salariale de ces travailleurs s'élève à 48 M$, alors que leur salaire annuel moyen atteint 75 000 $, soit environ 60 % plus élevé que le salaire moyen au Québec.

L'initiative Je choisis Montréal, lancée par Montréal International il y a deux ans en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI), a permis de rencontrer en 2018 plus de 10 400 étudiants internationaux déjà présents dans la région par le biais de plus 160 activités visant à transformer leur projet d'études en projet de vie. L'ajout d'un volet d'attraction d'étudiants internationaux -nouveau mandat confié par le gouvernement du Québec en mars 2018- s'est traduit par la tenue de cinq activités de prospection et de recrutement d'étudiants internationaux, en collaboration avec 14 établissements et centres de recherche universitaires du Grand Montréal.

Organisations internationales

L'année 2018 a également été l'occasion d'attirer à Montréal une nouvelle organisation internationale, Rights and Resources Initiative (RRI), un réseau mondial pour les droits fonciers et forestiers des peuples autochtones et des communautés locales. De plus, MI a accompagné trois projets d'expansion/rétention pour le Secrétariat de la convention sur la diversité biologique (SCDB), l'Agence mondiale antidopage (AMA) et le Secrétariat international de l'eau (SIE), en plus d'appuyer 38 organisations internationales dans leur développement local.

Un tout nouveau mandat confié par le gouvernement du Québec a également permis à Montréal International de soutenir la création de deux nouvelles organisations à vocation internationale. La première, le Réseau LGBTQI francophone international (nom provisoire), contribuera à la protection et à l'avancement des droits des personnes LGBTQI. La seconde, provisoirement appelée Organisation mondiale de l'intelligence artificielle (OMIA), agira comme facilitateur entre les parties prenantes de l'intelligence artificielle (IA) à l'échelle mondiale, coordonnera les organisations existantes et fera converger les initiatives d'encadrement de l'IA. Des annonces au sujet de la mise en place de ces organisations sont à prévoir dans les prochaines semaines.

CITATIONS

« Les activités en provenance de l'international insufflent chaque année une impulsion vitale à l'économie du Grand Montréal. En 2018, le nombre grandissant de projets d'investissements étrangers au sein des secteurs de pointe auront permis à la région de poursuivre son essor et de contribuer à une création nette d'emplois de qualité. C'est d'ailleurs dans l'optique de soutenir cette croissance fulgurante que Montréal International a également redoublé d'efforts pour accroître le nombre de travailleurs stratégiques et d'étudiants internationaux dans la région. »

? M. Hubert Bolduc, président-directeur général, Montréal International

« Par son unicité en Amérique du Nord, le Grand Montréal dispose d'un fort pouvoir d'attraction auprès des investisseurs, organisations et talents internationaux. Toutefois, dans un contexte économique mondial ultra concurrentiel, nous ne devons rien tenir pour acquis et continuer d'accomplir notre rôle de promotion, de soutien et d'accompagnement. Le succès de Montréal International relève autant de l'appui de partenaires privés que publics, signe que la prospérité de la métropole est l'affaire de tous. »

? M. L. Jacques Ménard, président du conseil d'administration, Montréal International

« Montréal International joue un rôle clé dans la visibilité et l'attractivité de la métropole et pour une troisième année consécutive, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et cette attractivité, nous la devons à nos talents, mais également à la mixité sociale et économique qui caractérise notre ville et contribue à son positionnement unique. »

? Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

À propos de Montréal International (montrealinternational.com)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

