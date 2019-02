PortsToronto présente son quatrième rapport annuel sur la durabilité





Le rapport souligne les réalisations de l'organisation et recense ses priorités futures en matière de durabilité

TORONTO, le 28 févr. 2019 /CNW/ - PortsToronto est fière de présenter son quatrième rapport annuel sur la durabilité, qui explique en détail les progrès réalisés au chapitre des grandes priorités qui définissent la durabilité pour l'organisation, à savoir : la gérance de l'environnement, la participation communautaire et le rendement économique. Le rapport de cette année évoque également un quatrième secteur prioritaire - Personnel et culture -, ajout qui témoigne de l'engagement de PortsToronto en matière de santé et de sécurité au travail.

Cette quatrième édition du rapport comporte un résumé complet du rendement, qui donne un aperçu détaillé des réalisations de l'organisation liées aux efforts qu'elle déploie pour utiliser les meilleures pratiques environnementales dans le cadre de ses opérations. Le résumé du rendement décrit clairement les objectifs de durabilité de PortsToronto et recense les domaines dans lesquelles des améliorations pourraient être apportées. En effet, l'organisation continue à évaluer l'incidence de ses efforts et à réfléchir aux aspects relativement auxquels il reste des progrès à faire.

En 2018, PortsToronto a poursuivi sa démarche d'implantation de pratiques durables et d'investissement dans des initiatives contribuant à protéger l'environnement, à soutenir la communauté, à assurer le bien-être de ses employés et à développer l'économie de Toronto. Voici quelques exemples de ces initiatives :

Poursuite de la démarche consistant à opter pour l'électricité 100 % verte de Bullfrog Power pour toutes les opérations de l'aéroport, du port et de la marina.

Achèvement du projet de modernisation du terrain d'aviation de l'Aéroport Billy Bishop , un projet de grande envergure qui a coûté 35 millions de dollars et a notamment permis de remplacer tous les appareils d'éclairage et panneaux de signalisation du terrain d'aviation par de nouveaux systèmes écoénergétiques à diodes électroluminescentes. C'est également dans le cadre de ce projet qu'a été construite l'enceinte entourant la zone où ont lieu les points fixes au sol, une installation grâce à laquelle le nombre de plaintes liées au bruit des points fixes a nettement diminué.

Retrait de millions de livres de débris du havre de Toronto afin de prévenir les inondations et de créer des habitats naturels favorisant la biodiversité.

afin de prévenir les inondations et de créer des habitats naturels favorisant la biodiversité. Mise en place d'un programme de recyclage élargi afin d'éviter l'élimination non sécuritaire des déchets électroniques.

Lancement du programme de mieux-être de PortsToronto afin de promouvoir la santé physique et mentale au travail.

Investissement de 11 millions de dollars dans des initiatives communautaires et environnementales depuis 2009, afin de soutenir des organisations comme Lake Ontario Waterkeeper, Evergreen Brick Works, le Waterfront Neighbourhood Centre et Ireland Park Foundation.

« Qu'il s'agisse de l'aboutissement de l'ambitieux programme de réhabilitation du terrain d'aviation, du lancement d'un programme d'élimination sécuritaire des piles usagées, ou encore de notre participation à l'opération de nettoyage des îles de Toronto Clean Water - Our Future, je suis extrêmement fier des progrès que nous avons accomplis sur le plan de la durabilité, progrès dont fait état notre quatrième rapport annuel, a déclaré Geoffrey Wilson, président-directeur général de PortsToronto. À l'avenir, nous poursuivrons nos efforts de réduction de notre empreinte environnementale, en bâtissant sur les solides assises que nous avons établies à l'échelle de l'organisation afin de préparer un avenir viable. En 2019 et par la suite, nous resterons concentrés sur les enjeux clés, notamment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des déchets, sur l'atténuation du bruit, et sur notre collaboration soutenue avec la Ville de Toronto. »

Le rapport sur la durabilité de PortsToronto a été élaboré en collaboration avec le Delphi Group, un pionnier de la durabilité et de la gestion du risque environnemental, qui a passé plus de 25 années à aider certaines des entreprises canadiennes les plus connues à améliorer la durabilité de leur organisation.

Pour lire le rapport sur la durabilité de PortsToronto dans son intégralité, cliquez ici ou rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.portstoronto.com/accueil.aspx.

À propos de PortsToronto (https://www.portstoronto.com)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2017; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs aux entreprises au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 11 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités du secteur riverain de Toronto et au-delà. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

À propos du Delphi Group

Les priorités environnementales énoncées dans le rapport sur la durabilité de PortsToronto ont été évaluées par le Delphi Group. Pionnier de la durabilité et de la gestion du risque environnemental, le Delphi Group a passé plus de 25 années à aider certaines des entreprises canadiennes les plus connues à améliorer la durabilité de leur organisation - ainsi que la durabilité des communautés locales et mondiales au sein desquelles elles exercent leurs activités. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse suivante : www.delphi.ca.

