Grâce à une collaboration gagnant-gagnant, Gosuncn continue à consolider le schéma du marché européen





BARCELONE, Espagne, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion du MWC Barcelona, Gosuncn a organisé une cérémonie de signature portant sur la collaboration stratégique avec les distributeurs européens de canaux et a autorisé Media Microcomputer et Acquaviva Group à être ses agents.

Media Microcomputer et Acquaviva Group ont à leur actif une vaste expérience de l'industrie sur les marchés espagnol et italien. Grâce à cette collaboration, Gosuncn fournira des capacités complètes de « module IdO + produit terminal et service technique » et examinera le marché européen de l'IdO pour créer des avantages mutuels.

Selon le dernier rapport prévisionnel du cabinet de connaissance du marché IDC, les dépenses totales des solutions européennes d'IdO maintiendront un taux de croissance annuel à deux chiffres sur la période 2017-2022. Les recettes générées par le marché européen de l'IdO devraient connaître une croissance en glissement annuel de 19,8 % en 2019 pour se chiffrer à 171 milliards de dollars. Les dépenses liées à la connexion IdO s'élèveront notamment à 10 milliards de dollars en 2019. Les marchés européen, chinois et nord-américain sont devenus les régions qui connaissent le plus grand essor de la connexion IdO mondiale.

En 2013, Gosuncn a lancé le plan d'expansion du marché européen. Ce plan est destiné à renforcer sans relâche le processus de collaboration avec les opérateurs, distributeurs et clients industriels européens de différentes manières, à savoir : collaboration avec les compagnies d'électricité néerlandaises et italiennes pour fournir des modules de communication et des terminaux destinés à l'industrie électrique, collaboration avec TSP OCTO pour apporter des équipements de voitures connectées, collaboration avec les opérateurs de télécommunications italiens pour fournir des produits CPE (équipements sur le site du client), et enfin lancement de dispositifs de diagnostic embarqué (OBD) 4G avec Deutsche Telekom. L'entreprise a collaboré avec des distributeurs de canaux basés en Allemagne, Italie, Turquie, France, Espagne et Suède afin d'étendre l'activité IdO à l'ensemble du marché européen. Les recettes provenant des marchés étrangers dominés par l'Europe et l'Amérique du Nord représentent d'ores et déjà plus de 50 % des parts de l'entreprise. Gosuncn est devenue un acteur important du marché mondial de l'IdO.

En février 2019, Gosuncn et un certain nombre de partenaires de l'éco-chaîne ont participé aux évènements MWC Barcelona et Embedded World Germany pour montrer les capacités de l'ensemble des produits et des solutions de communication pour l'IdO. Pour faire face à l'expansion des canaux sur le marché européen et l'amélioration continue de la capacité des services de localisation, Gosuncn apportera une connectivité et des services sans fil plus nombreux, plus intelligents, plus sûrs et plus fiables aux distributeurs de canaux, aux clients industriels, aux opérateurs mobiles et aux prestataires de services. L'entreprise s'est engagée à devenir un pionnier du secteur de l'IdO.

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 13:47 et diffusé par :