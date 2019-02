Mois de la prévention de la fraude : donner le pouvoir aux Canadiens en les informant depuis 15 ans





Le lancement du Mois de la prévention de la fraude 2019 aura lieu à la Maison du développement durable de Montréal

OTTAWA, le 28 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Option consommateurs, le Bureau de la concurrence, le Centre antifraude du Canada et l'Agence du revenu du Canada se réunissent pour le lancement de la 15e édition du Mois de la prévention de la fraude.

Les quatre partenaires discuteront de leur rôle respectif dans la lutte contre la fraude et expliqueront l'évolution des techniques des fraudeurs au cours des 15 dernières années. Les discussions porteront également sur la façon dont les organismes aident les Canadiens à acquérir des compétences de lutte contre la fraude.

Lorsqu'il s'agit de prévention de la fraude, savoir, c'est avoir le pouvoir. Avec les outils fournis par le Bureau et ses partenaires, tous les Canadiens peuvent se joindre à la lutte contre la fraude. Il faut détecter les signes, contrer les déclarations suspectes et les signaler aux autorités. Faites confiance à votre instinct. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas.

Au cours du mois de mars, le Bureau et ses partenaires du Forum sur la prévention de la fraude organiseront de nombreuses activités visant à sensibiliser la population aux nouvelles fraudes et à celles qui ne se démodent pas. Restez branchés afin de vous outiller adéquatement pour lutter contre la fraude!

Les faits en bref

Suivez le #MPF2019 sur Twitter pour vous joindre à la discussion sur la prévention de la fraude.

Depuis 1983, Option consommateurs promeut et défend les intérêts des consommateurs et veille à ce qu'ils soient respectés. L'organisme s'intéresse de près aux questions touchant notamment les finances personnelles, les services financiers, les pratiques d'affaires et la vie privée.

Le Centre antifraude du Canada est l'organisme central chargé de recueillir l'information et les renseignements criminels en matière de fraude au Canada .

est l'organisme central chargé de recueillir l'information et les renseignements criminels en matière de fraude au . L'Agence du revenu du Canada (ARC) communique régulièrement avec les Canadiens de diverses façons. Pour vous aider à reconnaître les communications légitimes de l'ARC, consultez ces lignes directrices et sachez à quoi vous attendre lorsque l'ARC communique avec vous.

Citations

« Les fraudeurs continuent d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour atteindre leurs victimes : le téléphone, les rencontres en personne et, de plus en plus, les plateformes en ligne. Bien des choses ont changé depuis 2004, et nous devons tous être vigilants. Dans l'ère numérique, la priorité du Bureau reste d'aider les Canadiens à détecter, à contrer et à signaler la fraude. »



Kata Rados,

Sous-commissaire adjointe, Bureau de la concurrence

« Beaucoup de choses ont changé au cours des 15 dernières années. De nouvelles technologies sont apparues et les techniques d'hameçonnage se sont raffinées. Par contre, plusieurs choses sont restées les mêmes. Les fraudeurs utilisent notamment la peur et le sentiment d'urgence pour arriver à leurs fins. »

Elise Thériault

Avocate, conseillère budgétaire et juridique, Option consommateurs

« Les fraudeurs continuent de viser les Canadiens et de voler leur argent durement gagné, les laissant dépourvus. La prévention de la fraude est de notre responsabilité commune. Grâce à son partenariat avec la GRC, le Bureau de la concurrence et la Police provinciale de l'Ontario, le Centre antifraude du Canada (CAFC) continue de s'impliquer et de s'engager dans la lutte contre la fraude. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, êtes visé par une fraude, signalez l'incident au CAFC. »

Guy Paul Larocque, agent responsable par intérim, CAFC



« Nous sommes tous victimes de la fraude, même l'Agence du revenu du Canada, dont le nom et l'image sont entachés à cause des fraudeurs. Pour en apprendre plus sur les arnaques et les fraudes visant les contribuables qui se servent du nom de l'Agence, visitez le Canada.ca/impots-prevention-fraude. »

Frédérick Fink, porte-parole régional, Agence du revenu du Canada

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

