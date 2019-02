Sasol nomme un nouveau directeur national pour le Mozambique





JOHANNESBURG et MAPUTO, Mozambique, Feb. 28, 2019 /PRNewswire/ -- Sasol est heureuse d'annoncer la nomination d'Ovidio José Sarmento Rodolfo au poste de directeur national du Mozambique.

Ovidio arrive chez Sasol fort d'une riche expérience dans l'industrie pétrolière et gazière, après avoir occupé divers postes dans l'ingénierie, la gestion, le commerce et la direction. Il est titulaire d'un diplôme en génie mécanique et d'un Master en administration des affaires. Il a occupé divers postes de direction dans des entreprises nationales et internationales.

Il a débuté sa carrière chez BP au Mozambique, où il a proposé une stratégie qui a permis de redresser la rentabilité du secteur des lubrifiants. Il a également dirigé et coordonné la phase de conception de trois projets de terminaux pétroliers à Maputo, Beira et Moatize. Chez Inpetro Energy, il a géré toutes les opérations de réception, de stockage et d'expédition des carburants.

Gilbert Y Yevi, Senior Vice President de la division Sasol Exploration and Production International, a déclaré à ce propos : « Nous sommes ravis d'accueillir Ovidio et confiants quant au fait que sa nomination profitera non seulement à Sasol, mais aussi à l'ensemble de nos parties prenantes au Mozambique, compte tenu de sa connaissance approfondie du secteur et du contexte opérationnel ».

« Ces dix dernières années, le gaz disponible provenant des gisements de Pande et de Temane a contribué à la croissance du marché national au Mozambique, permettant ainsi d'approvisionner les marchés de gros et de détail. Par ailleurs, le développement des infrastructures gazières favorisé par Sasol et ses partenaires économiques a favorisé le développement socio-économique et la diversification économique. Aujourd'hui, environ un tiers de l'électricité du Mozambique provient du gaz de Pande et de Temane. Nous sommes convaincus qu'Ovidio constituera un atout majeur pour notre société en apportant de nouvelles idées et perspectives en vue de poursuivre notre partenariat solide avec le Mozambique et sa population ».

Il a conclu en affirmant que la nomination d'Ovidio témoignait une nouvelle fois de notre engagement en faveur du développement du Mozambique en coopération avec les Mozambicains et à travers ces derniers, grâce aux partenariats mutuellement bénéfiques établis dans le pays.

À propos de Sasol :

Sasol est une société internationale intégrée spécialisée dans les produits chimiques et l'énergie. Grâce au talent de nos collaborateurs, nous apportons de manière sûre et durable une valeur ajoutée à nos clients, actionnaires et autres parties prenantes. Nous avons intégré des technologies élaborées sur des sites d'exploitation d'envergure mondiale afin de produire et de commercialiser des produits chimiques de base et spécialisés, des combustibles gazeux et liquides et de l'électricité à plus faible teneur en carbone.

