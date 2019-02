La première liste de tâches multi-modulaires au monde basée sur l'IA est désormais disponible pour les hôpitaux européens au travers de Zebra Medical Vision





Zebra Medical Vision (https://www.zebra-med.com/), la société d'analyse de l'imagerie par apprentissage profond, annonce avoir reçu la certification CE pour deux produits Zebra-Med qui accélèrent l'évaluation et le diagnostic cliniques de conditions aiguës dans le cadre de l'imagerie médicale. Cette technologie basée sur l'IA peut signaler les cas les plus urgents, comme un pneumothorax sur une radiographie pulmonaire et des saignements cérébraux sur une scanographie. Cette technologie réduit de 80 % le temps nécessaire aux radiologues et aux urgentistes pour identifier des conditions aiguës. Une telle rapidité améliore à son tour la qualité et la réactivité thérapeutiques.

La gamme de produits d'approfondissement des connaissances de Zebra-Med s'inscrit dans une liste croissante de solutions aujourd'hui proposées aux soignants et aux systèmes de santé. Le moteur d'analyse de l'imagerie de Zebra-Med se connecte à tout type de système PACS et analyse les scanners avec des algorithmes appropriés. Une fois la condition aiguë détectée, un message HL7 standard alerte les systèmes hospitaliers, comme les listes de tâches d'un service de radiologie ou des urgences. Chaque hôpital peut personnaliser (encodage couleur, niveau de priorité...) la manière dont l'alerte est présentée sur la liste. Cette technologie est déployable sur site ou via le nuage, sans interférer avec le principal flux de travail radiologique ni les scans d'origine, et sans risquer d'enfreindre les lois protégeant les informations médicales.

Le pneumothorax (épanchement de gaz dans la cavité pleurale, entre le poumon et la paroi thoracique) reste une important problème de santé publique à l'échelle mondiale, avec une morbidité associée et des coûts de santé considérables. À défaut de prise en charge rapide, un pneumothorax peut entraîner un affaissement pulmonaire total ou d'autres complications potentiellement mortelles. Un pneumothorax peut être spontané ou causé par une affection pulmonaire sous-jacente, un traumatisme ou des complications à la suite de biopsies ou d'interventions chirurgicales. Avec un taux d'incidence estimé entre 18 et 28 cas pour 100 000 personnes, entre 130 000 et 207 000 cas de pneumothorax se produisent en Europe chaque année. Les mauvais diagnostics ou tardifs d'un pneumothorax touchent environ 74 000 Américains par an.

Les saignements cérébraux sont plus prévalents, et représentent environ de 8 à 15 % de tous les AVC dans les pays occidentaux, touchant près de 3,6 millions d'Américains chaque année. Un AVC ou un traumatisme crânien se produit toutes les 9 secondes, et une scintigraphie cérébrale peut coûter jusqu'à 150 000 dollars par patient. L'hémorragie cérébrale est une maladie dévastatrice, avec un taux élevé (de 35 % à 52 %) de mortalité à 30 jours. Il est estimé qu'environ 50 % de cette mortalité se produit durant les 24 premières heures, ce qui souligne l'importance d'une détection précoce et d'un traitement efficace au service des urgences.

« Lors d'une étude de validation clinique que nous avons réalisée, les produits de Zebra-Med pour la radiologie pulmonaire (pneumothorax) et la TDM (saignements cérébraux) ont fait la preuve d'être porteurs d'avenir pour arriver à réduire de manière substantielle les délais et pour accroître la confiance du radiologue au moment de poser un diagnostic », a déclaré le Dr Terence Matalon, DM, président de l'American College of Radiology (FACR) et de la Society Interventional Radiology (FSIR), service de radiologie diagnostique à l'Albert Einstein Medical Center. « Voir ce logiciel en action a permis de souligner les grands défis (précision accrue, rapidité, intégration fluide au flux de travail, capacité à fonctionner suivant des listes de tâches multi-modulaires) que les solutions basées sur l'IA doivent relever pour avoir un impact positif dans le domaine des rayons X et de la TDM. »

« Notre gamme de produits d'optimisation diagnostique illustre toute la volonté de l'équipe Zebra Medical de fournir des solutions d'IA à la majorité des services de radiologie aux tâches multi-modulaires », explique Eyal Gura, chef de la direction et cofondateur de Zebra-Med. « Nous sommes très heureux de pouvoir proposer aujourd'hui dans toute l'Europe cette solution aux hôpitaux qui travaillent avec les nombreux systèmes PACS et de liste de tâches déjà intégrés au logiciel de Zebra-Med. »

Zebra-Med collabore avec certains des principaux prestataires de soins de santé au niveau mondial, qui évoluent ensemble dans plus de 100 hôpitaux. L'année dernière, Zebra-Med a reçu 8 marquages CE pour divers algorithmes, et l'autorisation 510(k) de la FDA pour son algorithme de score calcique coronaire, renforçant ainsi la présence de la société aux États-Unis. Outre des subventions récemment annoncées par l'Autorité israélienne de l'innovation, Zebra-Med a levé plus de 50 millions de dollars auprès d'un panel d'investisseurs, au cours de trois cycles de financement.

*Les solutions d'optimisation diagnostique sont disponibles à la vente dans l'Union européenne, 510(k) en instance. Elles ne sont pas disponibles à la vente aux États-Unis.

Consultez le blog de Zebra-Med.

À propos de Zebra Medical Vision

Zebra Medical Vision utilise l'apprentissage profond pour créer et fournir des produits et services de prochaine génération au secteur des soins de santé. Sa plateforme d'analyse d'imagerie permet aux établissements de soins de santé d'identifier les patients présentant un risque pathologique, et de proposer des protocoles thérapeutiques préventifs optimisés afin d'améliorer les soins. Basée à Kibbutz Shefayim, en Israël, Zebra a été cofondée en 2014 par Eyal Toledano, Eyal Gura et Elad Benjamin, et financée par Khosla Ventures, Marc Benioff, Intermountain Investment Fund, OurCrowd Qure, Aurum, aMoon, Nvidia, J&J, et Dolby Ventures. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.zebra-med.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 13:00 et diffusé par :