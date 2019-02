Le SHAN-SHUI de CHINE redéfinit l'esthétique dans le monde : le Forum 2019 sur le développement de l'esthétique dans le monde a eu lieu en France





PARIS, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- Le « 2019 World Aesthetics Development Forum » (Forum sur le développement de l'esthétique dans le monde), qui a eu lieu récemment au Carrousel du Louvre à Paris, a rassemblé près de 180 designers prestigieux de France, de Chine et d'ailleurs qui oeuvrent dans l'architecture, l'art et le luxe et qui ont ainsi pu débattre des futures tendances de l'esthétique, de l'art et du design à l'échelle planétaire et arriver à un « consensus mondial sur l'esthétique ». Alors que le monde avait les yeux rivés sur elle, la stratégie chinoise « SHAN-SHUI » a fait ses débuts officiels sur la scène mondiale.

Le monde réserve un très bon accueil aux oeuvres esthétiques chinoises

Basée sur la stratégie nationale chinoise de « SHAN-SHUI City » (la ville des montagnes et de l'eau), SHAN-SHUI Yue Lan Ting est la première oeuvre d'art chinoise internationale au monde qui intègre les croyances traditionnelles du SHAN-SHUI, l'esthétique orientale et le concept de design minimaliste contemporain. Elle est officiellement établie à Suzhou, ville connue en Chine pour ses jardins SHAN-SHUI. Les architectes de SHAN-SHUI Yue Lan Ting ont présenté et expliqué avec moult détails les concepts de leur design aux experts participants. Les neuf méthodes du SHAN-SHUI, les règles internationales d'esthétique chinoise qu'ils ont créées, ont transmis et redéfini l'esthétique chinoise contemporaine dans le monde. Les experts se sont dits stupéfaits par l'esthétique chinoise du SHAN-SHUI et par la création exceptionnelle des architectes chinois.

L'esthétique du SHAN-SHUI de CHINE laisse le monde sans voix

En expliquant le SHAN-SHUI au public, les organisateurs ont précisé qu'il se distingue de la façon concrète dont l'art occidental traite la nature. Le SHAN-SHUI est pour ainsi dire le gène dominant de l'esthétique chinoise. Il souligne non seulement l'abstraction, l'espace vide et le coup de pinceau à main levée, mais s'accompagne également d'une forte personnification et exerce une profonde influence sur l'esthétique au niveau planétaire. Les communications culturelles et esthétiques ne connaissent pas de frontières. Le SHAN-SHUI peut aider le monde à mieux comprendre la culture chinoise et la créativité contemporaine et apporter une contribution unique au développement de l'esthétique dans le monde entier.

En plus de Paris, ce forum s'est tenu à Pékin et à Suzhou en Chine. Il s'agit d'un échange de grande envergure entre l'esthétique orientale et l'occidentale, qui offre en outre une occasion historique au SHAN-SHUI chinois de se hisser sur la scène mondiale.

