Discours devant la CCIRS - «?La voix de la région raisonnera de plus en plus fort et Longueuil en sera le porte-drapeau?» - Sylvie Parent

LONGUEUIL, QC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Sylvie Parent a présenté Longueuil comme une ville incontournable au sein d'une Montérégie forte, lors du rendez-vous annuel Grandes rencontres, organisées par la Chambre de commerce et d'industries de la Rive-Sud. La collaboration des acteurs de la région ainsi que le dynamisme et la mobilisation de Longueuil ont été les points centraux du discours de la mairesse qui a pris la parole devant la communauté d'affaires et du milieu politique.

Une région unie pour des résultats concrets

Faisant valoir que c'est en travaillant main dans la main avec les grands acteurs de la région que les projets se réalisent, Sylvie Parent a démontré que la mise en commun des forces régionales qu'elle préconise est ce qui permettra à la Montérégie de continuer à accumuler les réussites. Cette collaboration a d'ailleurs déjà fait ses preuves, notamment avec la Vision intégrée de transport en commun (2025), une stratégie concertée visant la diminution de la congestion routière grâce à la mobilité durable présentée l'été dernier, la récente entente avec la Société d'Économie Mixte de l'Est de la Couronne Sud (SÉMECS) pour le traitement des matières organiques des villes de l'agglomération ainsi que la mobilisation sans précédent de la Coalition A-30. «?Continuons d'unir nos forces. Cette façon de faire est nécessaire pour se faire entendre et arriver à des résultats tangibles. Ces trois dossiers n'ont été qu'un avant-goût de tout le potentiel d'influence que la région peut obtenir lorsqu'elle travaille pour un objectif commun?», a affirmé la mairesse Parent.

Longueuil, grande ville québécoise

La mairesse a également traité des nombreux éléments qui font de Longueuil une ville incontournable pour investir au Québec, comme son emplacement géographique stratégique et son important bassin de main-d'oeuvre qualifiée. Sylvie Parent n'a pas manqué l'occasion de mettre en lumière les atouts que présentent notamment la zone aéroportuaire, une plus-value exceptionnelle pour la Ville et la Rive-Sud, et qui constitue, grâce à l'aéroport Montréal Saint-Hubert de Longueuil, un secteur qui sera appelé à devenir la plaque tournante du transport aérien régional au Québec.

«?Les gens viennent s'installer à Longueuil pour fonder une famille, pour s'instruire, pour travailler, pour se divertir; les entreprises y voient des opportunités d'affaires et un tremplin pour se développer davantage. Ce qui fait l'attrait de notre ville, c'est autant sa vitalité que son effervescence. Nos projets de quartiers axés sur le transport en commun : le développement du centre-ville et le réaménagement du pôle Roland-Therrien, cette ancienne friche industrielle repensée en un tout nouveau milieu de vie, ne viendront que confirmer notre vision du Longueuil de demain?», a expliqué la mairesse.

Longueuil se mobilise pour résoudre les enjeux de la Rive-Sud

Avant de clore son intervention, Sylvie Parent a démontré que son leadership et ses représentations ont porté fruit, mentionnant notamment l'ouverture et l'écoute dont bénéficient actuellement Longueuil et la Montérégie auprès du gouvernement. «?Je crois que le synchronisme est parfait et qu'il nous faut saisir l'occasion pour faire avancer les dossiers qui sont chers à Longueuil et à la région?», citant en exemple la participation de Longueuil, pour la première fois de son histoire, aux récentes consultations prébudgétaires menées par le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard. La mairesse a alors présenté plusieurs recommandations au gouvernement, touchant notamment la mobilité, comme le prolongement de la ligne jaune du métro et l'implantation d'un tramway sur le boulevard Taschereau, et le développement durable, comme la création de programmes et de fonds dédiés à la lutte aux changements climatiques.

Sylvie Parent a conclu en donnant un avant-goût des prochaines étapes pour Longueuil et la région : «?C'est sous le signe de la collaboration que les villes de l'agglomération de Longueuil ont entamé des discussions avec les autres MRC de la couronne sud afin de construire, dans notre région, un centre de tri à la fine pointe des dernières technologies, un projet qui nous permettra, tous ensemble, de poser un geste concret supplémentaire pour l'environnement?».

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 426?000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

