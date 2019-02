Vior identifie de nouvelles cibles propices pour l'or et les métaux de base sur sa propriété Ligneris, Abitibi, Québec





QUÉBEC, 28 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX VENTURE (VIO), FRANKFURT (VL51) ("Vior") ? a le plaisir d'annoncer qu'un levé héliporté VTEM a récemment été complété sur son projet Lignéris, détenu à 100%, situé à 80 kilomètres au nord du complexe minier LaRonde et à 100 kilomètres au nord-est de la ville de Rouyn-Noranda, dans la région d'Abitibi, au Québec. Le traitement des données a mené à l'identification de plusieurs nouvelles anomalies, lesquelles n'ont jamais été détectées par les levés EM aéroportés antérieurs. De plus, la plupart de ces anomalies n'ont pas encore été testées en forage.



Le levé héliporté VTEM (Versatile Time Domain Electromagnetic), totalisant 717 kilomètres linéaires et couvrant plus de 3 620 hectares, avait pour but de détecter des structures propices à des minéralisations aurifères ou à des sulfures semi-massifs dans les extensions en profondeurs des zones minéralisées déjà connues sur le projet. La présence de trois occurrences significatives de sulfures d'origine volcanogènes riches en or sur le projet (zones Nord, Centrale et Sud) et leur étroite association à des zones d'altération kilométriques fortement séricitisées, injectées par des veinules de sulfures massifs, confère à la technologie VTEM un outil appréciable pour la détection de minéralisation en profondeur.

Le levé VTEM a permis d'identifier la présence d'importants conducteurs dans les prolongements latéraux des zones d'intense altération en séricite présentes sur le projet. Ces zones sont porteuses de fortes concentrations de pyrite disséminée enrichie en or et de veinules de sphalérite. D'autres anomalies VTEM sur le projet sont plutôt situées à la jonction entre la zone de déformation majeure d'orientation sud-ouest nord-est et une série de failles de direction nord-ouest sud-est, interprétées à partir du levé magnétique. Toutes les anomalies apparaissent principalement sous la forme de groupes de conducteurs distincts répartis sur une distance de plus de 9 kilomètres.

Le projet Ligneris est couvert principalement par un complexe de roches volcaniques felsiques affectées par une importante zone de déformation d'une épaisseur de l'ordre de 5 kilomètres. Les zones minéralisées en or et zinc s'y retrouvent, plus particulièrement dans des zones de cisaillement de 300 à 500 mètres d'épaisseur fortement altérées en séricite. Les meilleures valeurs historiques obtenues en forage sur Ligneris par les compagnies antérieures incluent 70,0 g/t Au sur 0,63 mètre (sondage 275-027b) à une profondeur verticale de 76 mètres, 4,92 g/t Au sur 5,43 mètres (forage L-84-4) à une profondeur verticale de 36 mètres et 13,47 g/t Au sur 10,57 mètres (forage 273-073) à une profondeur verticale de 145 mètres. Des valeurs anomales en zinc sont fréquemment associées aux meilleures teneurs aurifères. Aucun forage n'a été entrepris sur Ligneris depuis 1988. Un rapport d'évaluation réalisé par Barrick en 1997 sur la ré-examination de carottes de forage (GM55539) concluait que le potentiel d'extension des zones minéralisées serait probablement en profondeur sur Ligneris.

Le levé VTEM fournit à Vior des nouveaux résultats complets et modernes qui sont présentement intégrés à la banque de données de la Société. Ces résultats serviront à définir de nouvelles cibles d'exploration pour la prochaine ronde d'exploration et de forage sur la propriété.

À propos de Vior

Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, explorer et développer des projets de haute qualité dans des territoires miniers reconnus et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux prospects de grande qualité.

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été préparé et approuvé par M. Marc L'Heureux, géologue et personne qualifiée de la Société aux fins du Règlement 43-101.

