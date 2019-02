La GSMA présente Nanolock Security comme la start-up de l'année au salon 4YFN 2019 Barcelona





La GSMA a annoncé que Nanolock Security serait récompensée en tant que meilleure start-up de l'année au salon 4YFN 2019 Barcelona (depuis 4 ans désormais) à la clôture de l'événement 4FYN organisé conjointement au MWC19 Barcelona. Plus de 23 000 visiteurs et 760 entreprises, dont 600 start-ups, ont participé à la Fira Montjuïc du 25 au 27 février 2019.

« Convoquer et reconnaître l'innovation créative est l'essence même de l'événement 4YFN et Nanolock Security s'est avéré être la lauréate légitime du prix Start-up de l'année », a déclaré Pere Duran, organisateur de l'événement 4YFN à la GSMA. « Au nom de la GSMA, je voudrais remercier nos sponsors, partenaires et entreprises participantes d'avoir fait de ce 4YFN Barcelona l'évènement le plus important et le meilleur à ce jour ».

La remise des prix 4YFN sont l'un des moments forts de cet événement d'une durée de trois jours, et proposent une compétition entre cinq finalistes. NanoLock Security est le seul fournisseur de solution de gestion et de sécurité, légère et virtuelle, pour les dispositifs connectés de pointe.

4YFN réunit des start-ups, des investisseurs, des entreprises et des organismes publics afin de créer des liens et lancer de nouvelles entreprises. Le programme du 4YFN propose des activités uniques, telles que des discussions liminaires et des tables rondes inspirantes, des pitchs sur l'innovation libre, des programmes d'accélération, des opportunités de sensibilisation des collectivités et des activités de réseautage personnalisées. Pour plus d'informations sur 4YFN Barcelona et les prix 2019 4YFN Barcelona, rendez-vous sur le site : https://www.4yfn.com/

