Nubia dévoile l'Alpha, premier téléphone portable doté d'un écran flexible à être disponible sur le marché

BARCELONE, Espagne, 28 février 2019 /PRNewswire/ -- Après avoir été récompensée de plusieurs prix du « Meilleur produit du CES » lors du CES Las Vegas -- grâce à son smartphone révolutionnaire à deux écrans et à son smartphone de jeux innovant -- la société mondiale de technologies mobiles a dévoilé le nubia Alpha lors du MWC Barcelona, qui combine les meilleures fonctionnalités des montres intelligentes et des smartphones pour une nouvelle expérience connectée.

- Écran flexible innovant

Nubia a innové en lançant le plus grand écran flexible portable du secteur (jusqu'à 230 % plus grand que les écrans portables standard). Spécialement conçu pour offrir visuels éclatants et durabilité, l'écran panoramique de 4 pouces tout autour du poignet vous permet d'en voir davantage, de contrôler davantage et de vivre une expérience supérieure.

- Un téléphone portable

Grâce aux technologies Bluetooth, Wifi et eSIM, l'Alpha vous permet d'envoyer des textos, d'effectuer des appels, et d'accéder à Internet sans avoir besoin d'un smartphone distinct. L'alpha est capable d'effectuer des tâches que les autres objets connectés portables ne peuvent accomplir. Nous avons équipé l'alpha d'une caméra 5 mégapixels dotée de raccourcis IU intelligents.

- Conception solide et haut de gamme

L'Alpha est conçu à partir des matériaux les plus haut de gamme, et le produit est disponible en coloris noir et or. Élaboré à partir d'acier inoxydable anodisé, le modèle or est doté d'une bande plaquée à l'or véritable 18 carats. Concernant la durabilité, l'Alpha résiste à l'eau et son écran flexible est enduit de polyimide résistant à la chaleur.

- Matériel puissant pour une expérience fluide

Alimenté par la plateforme Qualcomm® Snapdragontm Wear 2100, l'Alpha offre une expérience fluide au quotidien. Doté d'1 GB de RAM et de 8 GB de mémoire embarquée, l'Alpha offre une puissance de traitement mobile avancée, une incroyable connectivité, et une autonomie de batterie impressionnante.

- Logiciels innovants

Un tout nouveau système d'exploitation portable conçu sur mesure permet d'améliorer la facilité d'utilisation grâce au contrôle par les gestes, aux commandes vocales, ainsi qu'au contrôle multi-touch pratique. Doté d'un visuel remarquable, notre nouveau système d'exploitation portable est une nouvelle manière d'interagir avec ce qui compte le plus pour vous.

INFORMATIONS DE SORTIE

Le nubia Alpha sera proposé en deux versions :

- Version Bluetooth :

Marché mondial

Avril 2019

449 euros

- Version eSIM (4G) :

Chine : avril 2019

- Noir - 549 euros

- Plaqué or 18 carats, 649 euros

- Noir - 549 euros - Plaqué or 18 carats, 649 euros Europe : T3 2019

Amérique du Nord : T4 2019

À propos de Nubia Technology Co. Ltd

Nubia entend proposer des smartphones innovants et haut de gamme aux utilisateurs aventureux qui souhaitent bénéficier d'une nouvelle expérience mobile unique. Encourageant le monde entier à « être soi-même », nubia est célèbre pour les fonctionnalités innovantes de ses smartphones, tels que le nubia X doté d'un double écran.

