Avis aux médias - Les lockoutés d'ABI en mission chez le premier ministre et les députés





BÉCANCOUR, QC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Une centaine de lockoutés de l'Aluminerie de Bécancour (ABI) feront demain la tournée de trois bureaux de députés pour réclamer une intervention du premier ministre François Legault.

Les lockoutés quitteront le centre-ville de Trois-Rivières tôt en matinée de vendredi pour se rendre aussitôt au bureau de circonscription du premier ministre François Legault, dans L'Assomption. En après-midi, ils visiteront les bureaux de circonscription du député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, et du ministre du Travail, Jean Boulet.

Hydro-Québec accuse officiellement une perte financière de 165 millions en 2018 en raison du lockout. ABI utilise en effet une clause de « force majeure » (Act of God) pour se soustraire à ses obligations et éviter de payer pour le bloc d'électricité qui lui est réservé. Cela déséquilibre les rapports de force au profit de l'employeur qui fait perdurer le conflit.

Pour l'occasion, les médias sont conviés à se rendre à ces endroits aux heures suivantes :

À 9 h 45, au bureau de circonscription de François Legault

( 831, boulevard de l'Ange - Gardien nord) à L'Assomption



À 13 h 40, au bureau de circonscription de Donald Martel

(625, avenue Godefroy) à Bécancour



À 14 h 45, au bureau de circonscription de Jean Boulet

(1500, rue Royale) à Trois-Rivières

Le président de la section 9700 du Syndicat des Métallos, Clément Masse, sera présent pour répondre aux questions des journalistes.

Les 1030 travailleurs et travailleuses d'ABI sont en lockout depuis le 11 janvier 2018, jetés à la rue par Alcoa et Rio Tinto. Les négociations achoppaient sur le financement du régime de retraite et le respect de l'ancienneté dans les mouvements de main-d'oeuvre.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques (mines, métallurgie, fabrication industrielle, hôtellerie, restauration, camionnage, taxi...).

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 11:37 et diffusé par :