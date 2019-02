Seoul Semiconductor rejoint l'association LightingEurope





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), un chef de file mondial de l'innovation des produits et technologies LED, a annoncé être devenu membre de LightingEurope, l'association représentant l'industrie de l'éclairage en Europe.

La principale mission de LightingEurope est de promouvoir des pratiques d'éclairage efficaces au profit de l'environnement, du confort humain, de la santé et de la sécurité des consommateurs. En tant que membre, Seoul Semiconductor sera mieux informé sur les politiques d'éclairage dans l'UE, qui ont un impact sur ses stratégies d'entreprise pour le développement et l'application des technologies LED, et sera donc en mesure de répondre plus rapidement aux marchés de l'éclairage en Europe.

L'adhésion à LightingEurope procure également à Seoul Semiconductor les avantages d'une connaissance anticipée des politiques et législations à venir, l'accès aux directives pour contribuer à l'interprétation et à la mise en conformité réglementaires, et la participation aux forums professionnels pour partager des idées et parvenir à un consensus.

"Nous sommes fiers de rejoindre un des plus grands regroupements en Europe au service de l'industrie de l'éclairage, et nous sommes heureux de commencer à travailler avec les membres de LightingEurope pour partager les solutions de haute qualité et respectueuses de l'environnement que notre société met au point pour le secteur de l'éclairage", déclare Carlo Romiti, vice-président en charge des ventes en Europe chez Seoul Semiconductor. "Le consommateur d'aujourd'hui se préoccupe de la qualité de l'éclairage. C'est pour cela que nous voulons aider le secteur à répondre à la demande en éclairage d'une meilleure qualité."

"LightingEurope se réjouit de l'adhésion de Seoul Semiconductor, un pionnier technologique et un chef de file des solutions de LED", indique Ourania Georgoutsakou, secrétaire générale de LightingEurope. "Le vaste éventail d'applications dans lesquelles les produits de Seoul Semiconductor sont utilisés illustre la valeur apportée par les technologies de l'éclairage. Avec une solide expertise technique et sa présence en Europe, Seoul Semiconductor fera une précieuse contribution aux efforts de LightingEurope pour façonner un cadre de politique européenne favorable au secteur de l'éclairage en Europe."

# # #

À propos de LightingEurope

LightingEurope est une association européenne regroupant 33 fabricants d'éclairage, associations nationales et entreprises produisant les matériaux. Les membres de LightingEurope représentent plus de 1 000 entreprises européennes, dont une majorité de PME; une masse salariale globale de plus de 100 000 personnes en Europe, et un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 20 milliards d'euros. LightingEurope est engagé dans la promotion des usages de l'efficacité énergétique au bénéfice de l'environnement, du confort humain, et la santé et sécurité des consommateurs. Plus d'informations sur LightingEurope sont disponible sur notre site www.lightingeurope.org.

A propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes pour les marchés de l'automobile, de l'éclairage général, de l'éclairage spécialisé et du rétroéclairage. En tant que second plus important fabricant mondial de LED, à l'exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 13 000 brevets, et propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que la solution SunLike qui offre la meilleure qualité d'éclairage au monde grâce à des LED nouvelle génération, permettant un éclairage centré sur l'utilisateur, et optimisé pour les rythmes circadiens; WICOP, la solution LED sans boîtier, à structure simplifiée, pour une homogénéité des couleurs inégalée, leader du marché, et offrant une réduction des coûts au niveau du dispositif, une densité de lumen élevée et une grande souplesse de conception; la gamme NanoDriver, les pilotes de LED 24W CC les plus compacts au monde; Acrich, première technologie de LED CA haute tension, mise au point en 2005, bénéficiant de toutes les technologies LED CA (fabrication des puces, des modules et des circuits); et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN pour une puissance dix fois supérieure aux LED conventionnelles. UCD est un écran bénéficiant d'une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 11:30 et diffusé par :